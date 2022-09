Dai Ferragnez a Hugh Grant, ecco i vip al Gran Premio di Monza

Non solo piloti. Come ogni anno a Monza per assistere allo spettacolo della Formula Uno sono arrivati anche i vip. Cantanti, atleti, ex calciatori, chef e appassionati. In autodromo domenica 11 settembre per il 93esimo Gran Premio d'Italia c'erano la campionessa Federica Pellegrini - per la sua prima volta a Monza per la gara -, Albano Carrisi (immortalato con l'ex pilota Jean Alesi), Iva Zanicchi che ha fatto capolino tra i paddock la mattina. E ancora il cantante Fabio Rovazzi, l'attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovi? e l'ex tecnico della Nazionale Fabio Capello. Sabato invece l'ex portiere della Nazionale Gigi Buffon è stato immortalato tra Sint e Leclerc.

A Monza anche Francesca Michielin, lo chef inglese Gordon Ramsey e il collega stellato Davide Oldani e l'altista italiano, campione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi. Presente anche il principe Alberto di Monaco, gli attori Hugh Grant e Liam Cunningham e Chiara Ferragni insieme al marito Fedez. Come già annunciato ad assistere al Gran Premio domenica 11 settembre è arrivato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.