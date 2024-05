Continua il tour del sindaco nei quartieri con il pranzo al bistrot e l'incontro coi cittadini

A Monza nuovo appuntamento con il tour del sindaco Paolo Pilotto per i quartieri. La prossima tappa sarà a Triante. L’appuntamento è per giovedì 9 maggio.

Il programma prevede: alle 8.30 passeggiata al mercato contadino, alle 9.30 al nido Triante, alle 10.30 alla scuola don Milani, alle 12 camminata nel quartiere, alle 13.30 pranzo al Bistrot Cattaneo, alle 15 incontro con alcune realtà territoriali gestite dalla parrocchia, alle 16 visita a Villa Eva seguita alle 16.30 dall’incontro coi commercianti di via Cavallotti nella zona ex Metropol. Poi alle 19 un sopralluogo in viale Romagna, seguito da un incontro informale coi cittadini al bar La Passeggiata. La giornata a Triante si concluderà alle 20.45 con l’incontro pubblico nell’auditorium di via Berchet.

L’iniziativa è stata promossa dal Pd e dai partiti della coalizione ( Azione, LabMonza, Movimento per Monza Moccia, Pilotto sindaco Monza attiva e solidale, Possibile, Europa Verde).