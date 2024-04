Il sindaco in visita alla comunità islamica per la festa di fine Ramadan

Il sindaco Paolo Pilotto per la fine del Ramadan in visita all'associazione culturale di Monza Baytul Aman. Questa mattina la preghiera, prevista nel parcheggio dell’U-Power Stadium, si è invece tenuta nella sede: impossibile, per la pioggia, organizzarla come in passato all’aperto. Ma malgrado lo spazio ristretto erano comunque numerose le persone accorse nei locali dell’associazione in via Carlo Tonietti (angolo via Galilei). Al termine della preghiera è arrivato anche il sindaco Paolo Pilotto. Non solo per gli auguri alla comunità islamica, ma per un momento di confronto e soprattutto per lanciare l’appello – rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri, di tutte le fedi – di collaborare per rendere Monza una città migliore dove tutti devono essere felici di vivere.

“Il digiuno è l’espressione in tutte le religioni della fatica e della rinuncia – ha ricordato il primo cittadino, peraltro storico professore di religione al liceo classico Zucchi di Monza -. Una rinuncia e un sacrificio che vi ha fatto concentrare sulle cose che contano: essere buone madri, buoni padri, buone mogli, buoni mariti, buoni cittadini. Ma anche lavorare bene; vivere meglio la propria esperienza umana e dare una mano a chi ha bisogno”.

Pilotto ha poi lanciato un appello, come sindaco: l’appello alla collaborazione, all’attenzione ai più giovani soprattutto ai preadolescenti, a quei ragazzini tra i 12 e i 15 anni che purtroppo sono sempre più spesso al centro di episodi di cronaca nera vittime o protagonisti di aggressioni, furti, rapine. “Da sindaco vi ricordo che ciascuno di noi, con le sue azioni, ha la possibilità di rendere Monza una città bella o brutta: tutto dipende da noi. Io non solo il primo cittadino: sono l’ultimo cittadino che ama la sua città, si mette in fondo e dà una mano. Vi chiedo di lavorare bene, qualsiasi lavoro facciate. Di lavorare con serietà per rendere Monza una città migliore. Ma vi chiedo anche di coltivare gli affetti: occupiamoci dei nostri figli, offriamo il nostro tempo ai più giovani perché loro sono le fotocopie degli adulti. Se in famiglia insegniamo il bene, fuori dalla famiglia i giovani faranno il bene e non il male”.

Pilotto ha inoltre ricordato dei costanti incontri con il questore e il prefetto di Monza, proprio per fare il punto sulla situazione sicurezza in città e soprattutto il disagio di quella fascia di ragazzini di 12-17 anni “figli di italiani e stranieri, con genitori che svolgono professioni diverse dalle più importanti alle più semplici, figli di credenti e no. Ragazzi soli, che si confrontano con il vuoto e la noia. A voi e a tutti i cittadini monzesi chiedo di svolgere bene il nostro ruolo di adulti. Abbiamo bisogno con il nostro impegno che a Monza si stia bene, che non ci sia il timore di stare insieme”.

All’evento era presente anche Gianni Romano e altri rappresentanti dell’Usb. Il sindacato di base, infatti, da sempre è vicino alla comunità islamica che collabora con i rappresentanti dei lavoratori per tutelare gli stranieri che vivono e lavorano in Brianza, e segnalare eventuali situazioni di criticità o illeciti. Romano ha inoltre ricordato che “per il futuro sarebbe utile concedere all’associazione, molto nutrita, presente e attiva sul territorio uno spazio pubblico coperto dove riunirsi in queste occasioni. Purtroppo oggi il maltempo non ha consentito l’organizzazione della preghiera nel parcheggio dove vengono richiamate molte più persone”.