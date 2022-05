Visite ed esami anche di sera e nel weekend in Brianza. Anche presso i presidi ospedalieri della Asst Brianza, a Vimercate, Desio e Seregno, prestazioni diagnostiche in orario serale, il sabato e la domenica (o festivi). Si sperimenterà l’ampliamento dell’offerta di prestazioni sanitarie per tagliare o ridurre notevolmente le liste di attesa, avviata da Regione Lombardia e dal suo Assessorato al Welfare.

Come prenotare

Si tratta di prestazioni diagnostiche erogate da grandi attrezzature: tac, risonanza magnetica, mammografie. Gli slot prenotabili programmati in questo mese (il progetto ha preso il via il primo maggio) sono 270: 194 a Vimercate, 60 al Pio XI, 16 a Seregno (per le mammografie). In generale la domenica la fascia oraria interessata è compresa fra le 8.00 e le 13.00 (in qualche caso sino alle 14.00); il sabato, dalle 14.00 alle 17.00 (in qualche presidio sino alle 16.00 o alle 20.00). Nei giorni feriali l’orario serale interessato sarà, invece, dalle 20.00 alle 22.00. Ogni giornata prefestiva prevede una pluralità di sedi erogative e di tipologie di prestazioni, con l’obiettivo di fornire la più ampia varietà d’offerta ai cittadini.

Le prenotazioni? Con le consuete modalità (web o telefonica), quindi con ulteriori disponibilità nelle agende della diagnostica per immagini. “E’ un contributo importante che mettiamo in campo – dichiara Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Brianza – per venire incontro a quella domanda di salute e di esami che è stata sacrificata o posticipata a causa della diffusione del covid”.