Per gli uomini visite gratuite in piazza con la Lilt

Novembre è il mese dedicato alla salute maschile. Per sensibilizzare gli uomini a prendersi cura di se stessi la Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) ha organizzato 'MoveMen', iniziativa dedicata alla salute al maschile, con la consapevolezza che la prevenzione non deve fermarsi mai e diventare un’abitudine costante

Lo Spazio Mobile farà tappa in diverse piazze della Brianza e del milanese dove gli uomini potranno sottoporsi gratuitamente a screening cardiologici, visite urologiche e di prevenzione dei tumori della pelle. Il mese dedicato alla prevenzione al maschile invita anche ad allontanare superficialità e cattive informazioni. L’ambulatorio su quattro ruote, grazie al sostegno di Fondazione Rocca, potrà offrire occasioni di screening gratuiti a ragazzi e uomini.

L'ambulatorio mobile farà tappa il 22 novembre a Monza in piazza Roma; il 23 novembre a Giussano in via De Gaspari (sul lato dell'ufficio postale) il 24 novembre a Milano Quarto Oggiaro in via Federico De Roberto al civico 14; il 25 novembre a Milano in zona Maciachino 8Esselunga via Legnone) e il 26 novembre ad Assago in via Matteotti. Non è necessario prenotare. L’ambulatorio mobile sarà attivo in ogni tappa dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le visite sono disponibili sino ad esaurimento posti.



Per sensibilizzare sempre più uomini sull’importanza delle buone abitudini di prevenzione, il ‘mese azzurro’ offre anche una serie di incontri in collaborazione con i suoi esperti allo Spazio Parentesi, in via Beatrice D’Este 37 a Milano. “Un terzo di tutti i tumori potrebbe essere prevenuto seguendo stili di vita sani, come non fumare, svolgere regolarmente attività fisica, alimentarsi in modo corretto” ricordano gli esperti.

Nell’Accademia del benessere della Lilt gli esperti daranno informazioni e consigli utili, con

un fitto calendario di incontri: il 18 novembre alle 17.30: “Quello che gli uomini non dicono” a cura di Lara Bellardita – psicologa psicoterapeuta; il 25 novembre alle 18.30: “Alimentazione al maschile” a cura di Alessandra Borgo, biologa nutrizionista; il 26 novembre alle 9.30: “Prevenzione, ambiente e longevità in salute” - Tavola rotonda con l’intervento di diversi esperti. La partecipazione agli incontri è gratuita. Si possono seguire gli appuntamenti con gli esperti anche online. Tutte le informazioni sul sito www.legatumori.mi.it.