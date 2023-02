Visite gratuite per chi lotta contro i kg di troppo

I kg di troppo sono un problema. Non tanto estetico quanto invece per la salute e il benessere. Secondo i dati più recenti in Italia ci sono oltre 25 milioni di persone in sovrappeso o obese (23 milioni di adulti e 2,2 milioni di bambini e adolescenti, tra i 3 e i 17 anni).

Un problema che riguarda anche Monza e la Brianza. L’ospedale Pio XI di Desio organizza tre giornate di visite gratuite (il 4 marzo, l’1 aprile e il 15 aprile) per le persone che stanno affrontando il problema. Per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 0362 383801 dalle ore 8.30 alle 12.30, oppure inviando una mail all’indirizzo segrchirurgia.desio@asst-brianza.it.

Le visite si svolgeranno presso la struttura di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’ospedale di Desio dalle 8 alle 13. Nel corso delle visite verrà effettuata una valutazione clinica del paziente e verranno illustrate diverse opzioni terapeutiche praticabili”. Correlate al sovrappeso e all’obesità ci sono anche una serie di malattie molto serie: diabete, le cardiopatie, le patologie respiratorie, la depressione, le artropatie.

L’Organizzazione mondiale della sanità ritiene che l’obesità sia il maggior problema sanitario cronico, a livello globale, fra la popolazione adulta. Negli ultimi anni è emersa anche una importantissima correlazione tra obesità el’insorgenza di alcuni tipi di cancro (in particolare esofago, pancreas, fegato, mammella, endometrio e rene) . Dal 2015 nel reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale Pio XI è attivo un team multidisciplinare bariatrico, composto dal chirurgo, dallo specialista dietologo, dal dietista e dallo psicologo. E’ un team che si occupa del trattamento dell’obesità e dell’accompagnamento del paziente obeso in tutte le fasi, compreso quella chirurgica, dalla prima visita al follow up .