Alla scoperta dei segreti dell'Autodromo: arriva Monza Circuit Experience

L'Autodromo di Monza non è solo il Tempio della Velocità. Ma è un luogo dove trascorrere il proprio tempo libero e soddisfare la propria curiosità sulla storia del prestigioso circuito che nel 2022 compirà cento anni.

Tutto questo nel pacchetto del 'Monza Circuit Experience': un'iniziativa promossa per far conoscere il Tempio della Velocità, non solo agli appassionati dei motori ma anche ai turisti, alle famiglie, alle scolaresche, ai dipendenti di aziende e ai soci di Automobile Club d’Italia. Per partecipare alle visite bisognerà essere minuti di green pass e rispettare tutte le nome anti contagio.

La prima proposta è il Tour Experience di 80 minuti che, partendo con un itinerario fotografico, mostra tutte le strutture interne più importanti dell’Autodromo: le sale hospitality, la sala stampa, la sala briefing, la direzione gara, il podio, il paddock e la tribuna d’onore.

La seconda è il Tour Pista, ovvero un giro del circuito F1 della durata di 20 minuti. I primi due pacchetti possono anche essere acquistati insieme (Tour Experience + Tour Pista).

La terza tour Storico di 80 minuti, pensato per chi vuole scoprire alcuni luoghi-simbolo dell’Autodromo, dall’Anello Alta Velocità alle Sopraelevate, passando per le tribune principali. Infine, il Tour Premium che permette di prenotare il tour in esclusiva oppure di visitare il circuito con un cicerone d’eccezione del mondo del motorsport.

Le visite possono essere prenotate direttamente compilando il form online disponibile sul sito www.monzanet.it e sono aperte al pubblico tutti i giorni della settimana (tranne il martedì).

Le fasce orarie pensate per i tour sono due: la prima alle 11.30 e la seconda alle 15.30. È previsto anche un numero minimo di 8 persone per ogni gruppo che faccia richiesta per il Monza Circuit Experience.

A fare da ciceroni i dipendenti e collaboratori dell’Autodromo Nazionale Monzache raccontano in prima persona i dietro le quinte dei principali eventi che l’impianto ospita, dando un valore aggiunto alle proposte. Il Monza Circuit Experience non termina però con dei tour guidati. I visitatori avranno infatti accesso anche ad altre attività esclusive. Tra le prime proposte al pubblico c’è il Monza Circuit Karting, la pista di kart pensata per il divertimento di adulti e bambini allestita nell’area interna alla Curva Alboreto.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.monzanet.it o mandare una e-mail all’indirizzo experience@monzanet.it.