Per la festa della mamma visite senologiche gratuite

Festa della mamma all’insegna della prevenzione. Niente fiori e cioccolatini: Salute Donna Onlus invita i figli a ricordare alle mamme di prendersi cura di se stesse e della propria salute sottoponendosi a una visita senologica gratuita.

L’appuntamento è per il 9 maggio a Monza con l’associazione Salute Donna Onlus. Dalle 9 alle 18 il camper del sodalizio - fondato 30 anni fa dalla monzese Anna Mancuso - farà tappa in piazza Roma. Per informazioni e per prenotare la visita senologica è possibile inviare un’email a sezionemonza@salutedonnaonlus.it oppure telefonare al numero 351.9917799. Sarà possibile sostenere le attività dell’associazione con un contributo economico libero. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Monza.