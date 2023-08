Vittoria Belvedere: "In Brianza ho conosciuto il razzismo. Mi chiamavano terrona"

A Vimercate tutti la conoscono, ma quei primi anni di bambina di genitori immigrati per Vittoria Belvedere non sono stati facili. È stata la stessa attrice, oggi 51enne, a raccontare al Corriere della sera quegli anni e quelle sofferenze. “Nel palazzo dove abitavamo c’erano tutte famiglie brianzole e, se in cortile giocavo con gli altri bambini, le loro mamme li portavano via dicendo: non giocate con lei, è una terrona. D’altronde già il mio nome era un marchio di meridionalità, e poi mio fratello si chiamava Santino, mio padre Giuseppe, mia madre Maria...” ha raccontato l’attrice.

Era una bambina Vittoria Belvedere quando è arrivata in Brianza e ha vissuto sulla sua pelle certi gesti e certe parole. Anche se, come la stessa attrice rivela nell’intervista, non l’hanno mai profondamente ferita perché a farle da scudo aveva alle spalle la sua famiglia, molto forte e unita, e un’amichetta del cuore con la quale giocava. In quella Brianza degli anni Ottanta e Novanta Vittoria è crescita e come lei stessa ricorda durante l’intervista al Corriere non sono mancati altri episodi di bullismo che la bella attrice è riuscita ad affrontare capendo che, in realtà, quei bimbi prima e quei ragazzi poi “le facevano i dispetti non per cattiveria. Non era colpa loro ma dei loro nuclei familiari. Non mi sono mai permessa di rinnegare le mie origini calabresi, anzi ne vado orgogliosa”, ha dichiarato. Nell’intervista Vittoria Belvedere ripercorre poi la sua carriera, i suoi esordi come modella, poi l'ingresso nel mondo del cinema e della televisione, rivelando anche quelle proposte indecenti ricevute da due noti produttori cinematografici.