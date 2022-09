Il Superenalotto bacia anche Monza

Il Superenalotto bacia la Brianza. Ma anche con il resto della Lombardia ieri la dea bendata è stata benevola. Ben otto le vincite che martedì 13 settembre sono arrivate nella nostra regione. Una anche nel capoluogo brianzolo. Otto vincite del valore di 5mila euro ciascuna.

Pioggia di '5' al Superenalotto: a Monza la schedina vincente è stata giocata nell'edicola di via D'Annunzio nel quartiere di San Rocco. Le altre giocate vincenti invece fuori provincia (a Ceto in provincia di Brescia, a Cologno Monzese in provincia di Milano, a Ponte Nossa in provincia di Bergamo, a Sesto Calende in provincia di Varese, a Desenzano del Garda in provincia di Brescia, a Sermide e Felonica in provincia di Mantova, e a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo).

Intanto domani, giovedì 15 settembre, il Jackpot supererà i 270 milioni di euro.