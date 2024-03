Cheerleader monzesi superstar: incetta di ori e argento ai Campionati nazionali

Ormai si sono abituati al podio e questa bella consuetudine continua: gli atleti di Monza Cheer hanno fatto ancora incetta di medaglie. Grandi risultati quelli portati a casa lo scorso fine settimana dal team guidato da Pamela Casiraghi. Ai Campionati nazionali cheerdance che si sono disputati a Cervia, i 22 atleti di Monza Cheer hanno ottenuto ottimi piazzamenti in tutte le 7 “routine” in gara dimostrando la straordinaria preparazione.

Sono saliti sul gradino più alto più alto del podio i team: Junior Cheer Dance; Double Junior Pom Dance; Double Junior Urban 1 Classificati; Team Junior Jazz 1; Team Youth Urban; Double Youth Cheer dance Calcinaghi Villa. Infine Double Youth Cheer Dance Pizzera Villa 2 classificate. “Le nostre bimbe hanno debuttato in half time e sono state spettacolari – ha commentato Pamela Casiraghi -. Per la prima volta nelle competizioni Csen è stata inserita la Gran Champion dove punteggio più alto nelle due giornate di gara (133 routine) avrebbe vinto la nuova categoria. Ed è proprio il Double Urban Youth composto da Gaia e Giacomo a farci sognare aggiudicandosi la Grand Champion. Confermando l’ottima preparazione della coppia che si era aggiudicata il bronzo ai Mondiali di Tokyo”.

Adesso continuano preparazione e allenamenti per le fare nazionali a giugno e gli europei a luglio in Germania. Un risultato fantastico raggiunto grazie, non solo alla bravura degli atleti, ma anche al grande team che sta dietro a Monza Cheer. “Un grazie agli allenatori e agli assistenti per tutto il lavoro che fanno con passione e dedizione. Un grazie anche alle famiglie per il sostegno ed il tifo sempre spettacolare.