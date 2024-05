Monza sul "tetto" del mondo: per la prima volta i campioni "di dibattito" sono studenti italiani (e sono monzesi)

Campioni internazionali, a livello mondiale, di dibattito. E' la prima volta che una squadra italiana porta a casa una vittoria simile e a conquistare il titolo sono stati gli studenti monzesi del Mosè Bianchi che hanno lasciato a bocca aperta i giudici, con le loro argomentazioni e la capacità di esporle - in inglese - a Houston, in Texas, nel corso del torneo Bluebonnet di Spring. Dal 25 al 27 aprile Sara Monguzzi, Sara Mirkovic, Andrea Zoia, Giada Gambino e Ivana Arcaini insieme ai professori Marco Costigliolo e Una Harnett sono volati negli Stati Uniti. E sono tornati con un trofeo. E una grande soddisfazione.

Una vittoria in un torneo internazionale nel corso del quale gli studenti si sono confrontati con ragazzi madrelingua provenienti da ogni lato degli Stati Uniti, arrivata dopo un intenso percorso di studio e di preparazione che li ha visti confrontarsi su tematice di natura politica, economica e sociale. Ma non solo. Prima i ragazzi hanno dimostrato la loro preparazione nei cinque dibattiti delle eliminatorie, vincendoli tutti, e poi hanno trionfato nei successivi tre dibattiti della fase ad eliminazione diretta: quarti di finale, semifinale, finalissima.

Gli studenti monzesi campioni di dibattito

Il Mosè Bianchi è stata una delle prime scuole in Italia tra i fondatori della rete di promozione del debate. E i risultati sono arrivati. "Si tratta di un'attività extracurricolare che ogni anno proponiamo agli studenti che sono interessati a coglierla come gioco interessante e una sfida" spiega il prof. Marco Costigliolo, docente di matematica e fisica al Mosè Bianchi dal 2012 che per il laboratorio è affiancato dalla professoressa madrelingua Una Harnett.

Circa due ore alla settimana in cui studenti di età diverse, che provengono da tutte le classi dell'istituto, intraprendono un "percorso che ha lo scopo di sviluppare la capacità argomentativa in italiano e in inglese perchè quando si vuole partecipare ad eventi internazionali la lingua veicolare è l'inglese" precisa Costigliolo. I ragazzi apprendono la "capacità di costruire argomentazioni che sappiano resistere alle confutazioni altrui".

Allenarsi a ragionare e a parlare, a scuola ma anche nella vita di tutti i giorni, con le persone con cui ci si confronta e in ambito lavorativo, per il futuro. "Il dibattito è per sua stessa natura disciplina trasversale: quando ho le tecniche argomentative le posso applicare a qualsiasi ambito, è la capacità di intavolare una discussione rispettosa ed efficace mentre solitamente ci si lascia andare a liberi pensieri che non arrivano a un fine proprio perchè spesso ci si confronta su opinioni e non su argomentazioni dimostrate".

"E' stata una grande soddisfazione, dopo 11 anni di fatiche, essere i primi che vincono qualcosa a livello internazionale. E i ragazzi camminano a due metri da terra" racconta Costigliolo. "Sono molto felice per gli studenti e per i professori referenti. Questa vittoria è la dimostrazione che l’impegno costante e il lavoro serio consentono di raggiungere risultati notevoli anche in campo internazionale" ha aggiunto la preside del Mosé Bianchi, Annalisa Silvestri. "Al loro rientro, li abbiamo accolti con un maxi cartellone, posizionato all’ingresso della scuola, realizzato dai loro compagni e mentre si recavano nell’aula magna in cui li avrei ricevuti, hanno attraversato i corridoi della scuola tra gli applausi degli studenti. È stato molto emozionante".

Ora la prossima sfida è a luglio, con il campionato del mondo che è in programma a Belgrado. Le studentesse monzesi Sara Monguzzi e Sara Mirkovic fanno parte della nazionale italiana di Debate che prenderà parte alla sfida con cui si confronteranno squadre da tutte la nazioni.