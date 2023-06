Il critico Vittorio Sgarbi ritorna a Monza, ecco perché

Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi è arrivato a Monza nella giornata dell'1 giugno.

Dopo il successo della prima edizione, nel Serrone della Villa Reale è stata infatti inaugurata la mostra "Artisti d'Italia", la grande collettiva dedicata all'arte contemporanea che proprio da Sgarbi è stata presentata fra la curiosità del pubblico presente. Ad accogliere il critico e sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura sono stati il sindaco Paolo Pilotto e il direttore generale del consorzio Villa Reale e Parco di Monza Giuseppe Distefano.

Un'esposizione con 120 opere

Dall'1 al 18 giugno nello spazio dell'Orangerie saranno esposte 120 opere di artisti del panorama nazionale e internazionale, selezionati per l'evento. Secondo quanto chiarito dai curatori con "Artisti d'Italia" il visitatore potrà immergersi in un universo carico di memorie, suggestioni, elementi biografici e autobiografici, fantasie e provocazioni, rendendo ogni opera un punto di interconnessione tra realtà e interiorità, tra mondo esterno e anima degli artisti. Pittura, disegno, scultura e fotografia danno vita ad un percorso che mette a confronto gli esiti di tante ricerche artistiche di qualità.

La seconda edizione di “Artisti d’Italia” presenta, in particolare, una novità: le opere esposte saranno oggetto di concorso con tre prestigiosi premi in palio, in base a criteri di maggior effetto e qualità artistica, che potranno essere votati dai visitatori della mostra sulla pagina Facebook dell’evento. Scrive a tal proposito il critico Vittorio Sgarbi, sostenendo da sempre la valorizzazione degli artisti contemporanei: “L'artista anticipa qualcosa che poi tutti sentiranno: i suoi occhi diventano i nostri, e noi vediamo la realtà come non l'abbiamo vista prima. Gli artisti sommi, nella pittura come in tutte le arti e nell'applicazione del pensiero in genere, sono rivoluzionari: studiata, approfondita e posseduta la grande lezione del passato, essi la interpretano sconvolgendola. ‘Artisti d'Italia' è la mostra degli artisti contemporanei, pensata per loro, concepita per loro, resa possibile da loro”. L'esposizione è patrocinata dal comune di Monza e organizzata dall'associazione Lo Stato dell'Arte in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Gli artisti partecipanti

Brigida Maria Accorso, Enzo Aguzzi, Franco Alessandroni, Franco Ariano Maestro Illu Minato, Sara Auricchio, Lorena Belloni, Eugenio Beltrami (Belgenio), Monia Biscioni, Gianmaria Bonà, Erica Valentina Bordignon, Svetlana Borisova, Valerio Botti, Elena Brovelli, Valentino Camiletti, Elena Campomagnani, Maretta Capossela, Franco Carletti, Yuri Casali, Raffaella Cavallini, Elena Cavanna, Augusta Cesana, Anna Checchi, Alina Ciuciu, Simona Cosentino, Viviana Cuozzo, Antonio Cusmà, Besa Dauti (Besa Daotti), Maria De Bartolis, Alda Delledonne, Anna Di Berardo, Rosanna Di Cecca, Leocricia Inmaculada Diaz Cabello, Francesca Donateo, Daniele Duranti, Lorella Facchetti, Francesca Fiore, Carla Freddi, Francesco Galletti, Massimo Francesco Garda, Giuliano Gentile, Alessandro Giugni, Sandro Gorra, Raffaella Guarducci, Marco Riccardo Intra Sidola, Carlo Landucci, Paolo Lelli, Emidio Mastrangioli, Roberto Mezzorecchia, Federico Morelli, Sebastiano Navarra, Maria Neola, Maria Orsi, Wilson Ortiz, Marco Papini, Carla Patella, Ornella Pedrotti, Nicola Pica, Daria Picardi, Carla Pugliano, Bruno Quaggio, Manuela Quarella, Anna Teresa Ritacco, Paolo Rosa, Eleonora Russo, Simon Saronni, Giulio Scutellari, Gladys Sica, Elettra Spalla Pizzorno, Sara Tardonato, Paola Tognella, Gabriella Tornotti, Flavia Urru, Sergio Vanosi, Antonio Vasco, Cinzia Viola, Betty Vivian, Stefania Zoppellaro.

Info e orari

La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì, dalle 14,30 alle 18,30; sabato, domenica e festivi dalle 10,30 alle 18,30. Lunedì chiuso.