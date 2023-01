I volontari che aiutano i pazienti a muoversi in ospedale

La tanto acclamata umanizzazione delle cure parte dall'accoglienza. Così che da lunedì 23 gennaio gli utenti che entreranno all'Ircss San Gerardo dei Tintori verranno accolti da un team di volontari di diverse associazioni cittadine impegnate nel mondo della sanità che aiuteranno i pazienti e i loro accompagnatori a muoversi tra corsie e ambulatori.

Un punto di accoglienza dove rivolgersi in caso di necessità con i volontari che si occuperanno di accompagnamento, orientamento e supporto nell’utilizzo di alcuni strumenti già disponibili (come i totem multifunzione per il ritiro di referti di esami di laboratorio o informazioni per l’utilizzo di carrozzine) fungendo da raccordo tra l’accompagnatore in attesa, il paziente e l’ambulatorio, il servizio o il reparto.

"L’Irccs San Gerardo dei Tintori considera l’accoglienza e la relazione con i pazienti fondamentali premesse per creare alleanza e partecipazione attiva nei percorsi di cura, valorizzando la centralità della persona assistita - si legge nella nota ufficiale del San Gerardo -. Nel portare avanti l’attenzione al miglioramento in tema di accessibilità, questo progetto si focalizza sull’ospedale, interessato ogni giorno sia da un’importante affluenza di persone che accedono agli ambulatori, ai reparti e al pronto soccorso, sia dai lavori di ristrutturazione, ampliamento e potenziamento del nosocomio".

Il servizio sarà attivo da lunedì 23 gennaio, inizialmente tre volte alla settimana il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Partecipano al progetto: Avis, Salute Donna, Lilt e Call Center Oncologico. Altre saranno coinvolte nei prossimi mesi, quali Emocromatosi, Alice Onlus, Don Giulio Farina, Cilla, Un respiro di speranza Lombardia e Brianza per il Cuore, in quanto il progetto si svilupperà con ulteriori attività in via di definizione.