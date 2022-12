Ecco come diventare volontari dei Musei Civici

Sono aperte le candidature per diventare volontari dei Musei Civici: con PartecipArte l’amministrazione comunale avvia così una nuova campagna alla ricerca di volontari, offrendo l’opportunità a tutte le cittadine e i cittadini di svolgere un servizio di volontariato civico per il supporto alle attività di accoglienza e sorveglianza della sede dei Musei Civici di Monza, in Via Teodolinda 4.

Il volontario selezionato si occuperà di agevolare la visita delle scolaresche, delle persone disabili e collaborare alla realizzazione di attività di customer satisfaction eventualmente poste in essere dalla direzione. Per candidarsi a diventare volontario è necessario avere un’età anagrafica compresa fra i 18 e i 75 anni e garantire una disponibilità minima di almeno un turno mensile di 3 ore negli orari di apertura del museo.

Per partecipare è necessario inviare domanda su modulo predisposto, nelle seguenti modalità: inviando una email all’indirizzo: volontarimusei@comune.monza.it o consegnando a mano la documentazione presso i Musei Civici in via Teodolinda 4 a Monza, previo appuntamento telefonico allo 039.2307126.

Le domande dovranno essere presentate entro il 20 gennaio. Il periodo di servizio va dal 01/02/2023 al 31/12/2025. Avviso e informazioni complete on line su www.museicivicimonza.it