I volontari che spiegano le regole del Parco e dei Giardini Reali

Un esercito di volontari (ma anche qualche agente di polizia locale) per spiegare ai frequentatori del Parco il regolamento di chi vi accede in bici, con il cane, con gli amici. Ma anche per rinfrescare la memoria di chi – cercando un po’ di relax nei Giardini Reali – infrange il regolamento. L’appuntamento è per domenica 26 marzo quando dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 all’ingresso del Parco in via Boccaccio i park angels, le gev (guardie ecologiche volontarie) e un gruppo di volontari illustrerà a chi entra le regole del Parco e dei suoi Giardini, nel rispetto della natura, delle persone e degli animali. Si tratta di una giornata di sensibilizzazione promossa dal Consorzio Parco e Villa Reale, dal comune di Monza e dall’Enpa in collaborazione con la polizia locale.

Il problema del non rispetto del regolamento ormai si protrae da anni, con episodi molto gravi di cani che lasciati liberi in barba ai divieti hanno aggredito (in alcuni casi anche mortalmente) gli animali selvatici che vivono nel Parco e soprattutto nella zona dei Giardini Reali. Da tempo i frequentatori più mattinieri denunciano la presenza di proprietari di cani che fin dalle 7 del mattino fanno correre i loro amici a quattro zampe senza guinzaglio e senza museruola. Tantissime le denunce e le richieste, soprattutto da parte degli animalisti, di maggiore sorveglianza ribadendo la necessità di sanzionare chi continua a non rispettare il regolamento.

Da tempo Barbara Zizza, referente della Lega italiana difesa animali ambiente (Leidaa) di Monza e Brianza sollecita maggiori controlli nei giardini reali. Soprattutto per il problema dei cani lasciati liberi (malgrado il cartello che richiede il guinzaglio) più di una volta al centro di animali selvatici. Aggressioni che in alcuni casi sono stati anche mortali. Questa mattina una lettrice ha inviato alla redazione di MonzaToday diverse foto di cani, anche di grossa taglia, che nel Parco vengono lasciati liberi dai proprietari. "Non è ammissibile questo comportamento - scrive la donna -. Se quel cane improvvisamente mi aggredisce, o mi rincorre perché passo in bicicletta e mi faccio male a chi devo dire grazie? Non servono cartelli, ma controlli e sanzioni perchè altrimenti il problema non verrà mai risolto".