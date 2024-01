Traffico in tilt per la voragine in viale Campania: i percorsi consigliati (per non rimanere imbottigliati)

Bisognerà avere pazienza. I lavori (e i disagi) proseguiranno, se non ci saranno intoppi, fino a marzo. La voragine che il mese scorso si è aperta il viale Campania sta mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti e dei residenti. Gli accessi alle case, ai garage e alle aziende fortunatamente non sono stati “bloccati” dal cantiere anche se la chiusura della strada ha naturalmente creato seri disagi alle attività commerciali della via.

I primi interventi

Tra i punti più congestionati, soprattutto durante le ore di punta, c’è quello dell’incrocio con via Guerrazzi. I tecnici comunali nel frattempo hanno provveduto a modificare i tempi semaforici, raddoppiando la durata del verde all'uscita da via Guerrazzi. Nei prossimi giorni verrà installata un’apposita segnaletica luminosa per meglio indirizzare il traffico e alleggerire il carico dei flussi sulle vie interne al quartiere San Giuseppe (vie Guerrazzi /Silva, Molise, Lipari, Romagna/Marsala). I cartelli di deviazione saranno posizionati in corrispondenza dei principali assi viari di ingresso alla città (tra cui viale Elvezia, viale Brianza, viale Lombardia) per deviare il traffico sulle circonvallazioni esterne al centro.

I percorsi alternativi

I tecnici consigliano i seguenti percorsi alternativi per non intasare la zona limitrofa a viale Campania:

• per i veicoli provenienti da nord e da ovest e diretti in direzione est (Libertà / Cederna / Sant'Albino) ovvero Brugherio / Sesto San Giovanni il percorso consigliato insiste sui seguenti assi: Virgilio / C. Battisti / G. Boccaccio / A. Cantore / Libertà / Stucchi;

• per i veicoli provenienti da nord e da ovest e diretti a Milano/v.le Zara/Niguarda, proseguire diritto lungo viale Lombardia;

• per gli attraversamenti est / ovest (e viceversa) per i flussi di traffico provenienti da sud (Milano) e da est (Agrate B.za) si consiglia di utilizzare la tangenziale nord / A52 con ingresso / uscita v.le Lombardia ovvero con uscita / ingresso Sant'Alessandro;

Come cambiano le fermate dei bus

Due le linee di trasporto pubblico per le quali sono in corso deviazioni: la linea Z202, in entrambe le direzioni, devia e salta le fermate tra via Meda e via Aquileia/via Borgazzi. I bus passano e fermano in via Silva 23, via Lucania 6 e via Guerrazzi 43. La linea Z212, verso via Risorgimento, devia e salta le fermate da via Risorgimento a via Aquileia/via Borgazzi. I bus passano e fermano in via Silva 23 e via Lucania 6. Info: https://www.nordesttrasporti.it/modifiche-al-servizio/z202-e-z212-deviano-a-monza/.

Sos traffico per la partita Monza-Inter

Per la partita di calcio Monza-Inter in programma sabato alle 20.45 allì’U-Power Stadium per i tifosi provenienti da sud (Milano) è consigliato l'utilizzo tangenziale nord / A52 con uscita Sant'Alessandro; per le altre provenienze rimangono valide le altre raccomandazioni.