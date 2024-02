Wedding Awards 2024: ecco chi offre i servizi migliori per gli sposi in Brianza

Il matrimonio? Un momento che gli sposi vorrebbero fosse perfetto e indimenticabile.

A tal proposito, per non incorrere in errori, potrebbe essere utile dare uno sguardo alla classifica dei vincitore del Wedding Awards 2024, lo speciale premio di Matrimonio.com. Un riconoscimento che si basa sulle recensioni delle coppie che hanno celebrato il loro evento nell'ultimo anno e che sottolinea la grande professionalità e dedizione delle diverse nel creare eventi matrimoniali personalizzati. Le spose e gli sposi che hanno organizzato il matrimonio nell'ultimo anno le hanno raccomandate per il loro servizio.

Le categorie previste nel Wedding Awards prevede: banchetto, catering, fotografia, video, musica, auto matrimonio, partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, wedding planner, torte nuziali, sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, gioielleria, luna di miele e altri servizi.

Di seguito le aziende che hanno vinto il Wedding Awards a Monza e in Brianza:

Sezione "Banchetto"

A ottenere le migliori valutazioni dalle coppie di sposi sono stati A ca' del Zep di Cogliate, Azienda Agricola La Botanica di Lentate sul Seveso, Castello di Sulbiate a Sulbiate, Fondo Brugarolo a Sulbiate, Il Faro Ristorante di Vimercate, Ristorante Canova di Ceriano Laghetto, Ristorante La Bergamina di Arcore, Villa Antona Traversi di Meda, Cascina Giovanni di Triuggio e Corte Rustica Borromeo di Vimercate.

Sezione "Catering"

Cinque i vincitori della sezione: Cinque Sensi Eventi di Lentate sul Seveso, Il Partycolare Banqueting & Events di Lissone, La Madonnina di Cogliate, La Trave Catering di Seregno e C&C Catering e Banqueting di Monza.

Sezione "Fotografia"

Tra i professionisti della fotografia le migliori recnsioni sono per: Advtibe photostudio di Nova Milanese, Atelier Fotografico MP di Seregno, Claudia Ronchi Wedding Photography di Sulbiate, Foto Senza Posa di Seregno, Foto Service & Bellidù Wedding Planner di Monza, MC Fotografia di Desio, Paola Montiglio Photography di Lissone, Roberta Formentini di Monza, Sebastiano Ponessa Photographer di Besana in Brianza, Staralab di Fabrizio Stara & C. di Carate Brianza, Studio 81 di Monza, Alice Longoni Photography di Monza, Davide Soncin Photographer di Monza.

Sezione "Video"

Nella sezione video due lissonesi: Emotions & Wedding Films e Filippo Grilli Filmmaker

Sezione "Musica"

Per quel che concerne l'intrattenimento musicale le aziende più apprezzate sono: Dimitri Merati - Dj Set Percussioni di Meda, Elite Events - Dj & Live Music di Monza, FDJ Wedding & Events in Music di Monza, Federica Music Planner di Monza, Il Diavolo & L'Acquasanta Entertainment di Nova Milanese, Jonni G. di Giussano, Music Designers di Monza, Musica per Eventi di Vedano al Lambro, Onda sonora eventi di Monza, Oscar Live Music & Dj di Monza, Roby Barbieri di Monza, Special Events Dj di Monza, Dino e Veronica Duo di Monza.

Sezione "Partecipazioni"

Nella preparazione delle partecipazioni le migliori valutazioni sono andate a: ArTeE' Graphic Solutions di Seveso, Francesca Gallandt di Monza, Maddalena Iannantuoni Studio di Meda.

Sezione "Bomboniere"

I migliori nel confezionare bomboniere sono stati individuati dalle coppie di sposi in: Ercole Gerosa di Brugherio, Ferrario Bomboniere di Ceriano Laghetto e Verde Paradiso di Monza.

Sezione "Fiori e decorazioni"

I fioristi più e meglio votati sono: Calycanthus Flower Design di Nova Milanese, Michela Florart di Seregno, Fiorista Pozzi Luca di Besana in Brianza, Il Mercatino dei Fiori di Carate Brianza, Jessica flowers' Lab di Besana in Brianza, Magic Moments di Ilaria di Benedetto di Muggiò, Rosepeonie di Massimo Antonino di Nova Milanese.

Sezione "Wedding planner"

Vincitori della sezione per l'organizzazione del giorno del sì sono: Arianna De Paolini Wedding and Event Planner di Seregno, Il Nastro Incantato di Monza, Onice Eventi di Sovico.

Sezione "Sposa e accessori"

Ecco a chi dovrebbero invece affidarsi le spose per farsi belle, secondo le recensioni: Diana Spose di Seregno, Giada Sposi - Sartoria Zanaboni di Bovisio-Masciago, Pessina Wedding Lei di Monza, Preziosa e Unica Atelier di Lissone, Sposa ModaMilano Brugherio di Brugherio, Sposae di Lissone, Whitelady di Vimercate.

Sezione "Sposo e accessori"

Per i signori uomini il posto migliore dove scegliere vestiti e accessori è: Pessina Wedding Lui di Monza

Sezione "Bellezza e benessere"

Per le acconciature le migliori recensioni sono per: Alice P Makeup Artist di Besana in Brianza, De Angelis Eleonora di Carnate, Federica Tiscini - Makeup & Permanent Makeup di Monza, Laura Volpini Make up Arts di Carate Brianza, Robertaskari Mua di Carnate, Annalisa Hair & Makeup di Cesano Maderno.

Sezione "Gioielleria"

La gioielleria che ha ottenuto il maggir numero di recensioni e le valutazioni migliori è: Aures di Villsanta

Sezione "Luna di miele"

Le migliori agenzie con le quali organizzare il viaggio di nozze secondo le coppie sono: Evelyn Licini Viaggi di Monza, Honeymoon Travel Emotions di Monza, I viaggi di Simona di Monza