Due casi di West Nile: 3 giorni di disinfestazioni nel comune brianzolo

Due casi di West Nile a Villasanta. Da stasera, martedì 26 settembre, al via tre giorni di disinfestazione. Gli interventi verranno effettuati tra le ore 21 e 24 del 26, 27 e 28 settembre.

Gli interventi verranno eseguiti in via don Galli (dal civico 1 al 31, dal 2 al 22); in via Ada Negri (dal 5 al 17 e dal 6 al 12/A); in via Confalomieri (dal 27 al 131, dal 34 al 124); in via Matteotti (dall'1 al 19, dal 2 al 12); in piazza Oggioni (dall’1 al 9); in via Vercesi (dall’1 al 15 e dal 2 all’8); in via Monte Grappa (dall’1 al 3 e dal 2 all’8); in via Veneto (dal 7 al 9 e dal 10 al 22); in via padre Reginaldo Giuliani (dall’1 al 3 e dal 2 all’8); in via Bestetti (dall’1 al 5 e dal 2 al 20); in piazza Giovanni XXIII (dall’1 al 10); in piazza Martiri di Belfiore (dall’1 al 7); in piazzetta Erba (dall’1 al 13); in vicolo Sant’Anastasia (dal 3 al 5); in via Sauro (al 5).

Il trattamento prevede una serie di raccomandazioni su norme da tenere a tutela della salute, come la chiusura delle finestre e la custodia in casa di persone e animali. Il prodotto utilizzato è il Permex. Si raccomanda di non entrare nelle aree trattate durante il trattamento e per almeno 1 ora dal termine dello stesso; tenere chiuse porte e finestre poste in prossimità del giardino; non entrare con animali nelle aree trattate per almeno 1 ora dal termine del trattamento; evitare il consumo dei prodotti di eventuali orti situati nelle vicinanze dei luoghi trattati per almeno tre giorni.

In caso di avvelenamento contattare il centro antiveleni ospedale Niguarda tel. 02 66101029 in caso di maltempo immediatamente successivo all’intervento lo stesso sarà rinviato alla prima data utile.