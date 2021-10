Whatsapp, Facebook e Instagram, problemi di connessione per gli utenti

Whatsapp, Instagram e Facebook fuori uso lunedì pomeriggio. No, non è colpa del vostro telefonino: tutte le applicazioni che fanno capo alla galassia di Mark Zuckerberg non funzionano e il "down" pare non interessare solo l'Italia. Segnalazioni arrivano anche da Germania, Spagna e Portogallo. Il portale Downdetector sta riportando numerosi malfunzionamenti delle tre piattaforme di Mark Zuckerberg che sembrano aver colpito l'intera utenza in tutto il mondo a partire dalle 17:30 circa ora italiana.

Al momento Facebook non ha diffuso comunicazioni ufficiali al riguardo. "Sorry, something went wrong", è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato.

WhatsApp: "Aggiornamento il prima possibile"

Come succede spesso in questi casi gli utenti si sono riversati in massa su twitter usando gli hastag #whatsappdown #instagramdown #facebookdown. Tra i tanti a dover utilizzare il social dell'uccellino è anche Menlo Park: Whatsapp sul proprio account Twitter ufficiale ha infatti comunicato quanto segue: "Siamo a conoscenza del fatto che al momento alcune persone stanno riscontrando problemi con WhatsApp. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e invieremo un aggiornamento qui il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza" scrive Whatsapp.

Sempre su Twitter, Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook ha ribadito la comunicazione: "Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi":

Fonte Today.it