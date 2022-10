Che cosa sta succedendo con WhatsApp: app down anche a Monza

WhatsApp down in tutta Italia dalle 9 di oggi, martedì 25 ottobre. In molte città d'Italia, Monza compresa, in questi minuti si stanno riscontrando disservizi al funzionamento della popolare app di messaggistica istantanea. Allo stato attuale, alcuni utenti riescono ad inviare i messaggi ma non a riceverli, per altri i problemi riguardano solo la versione web del client.

WhatsApp non funziona

Il sito Downdetector ha registrato un'impennata di segnalazioni, provenienti da tutto lo stivale. Allo stato attuale, gli altri servizi forniti da Meta, e quindi Facebook e Instagram su tutti, non sembrano registrare criticità di sorta.