Una gara di solidarietà per regalare un nuovo guardaroba ai bambini in difficoltà

Partirà ufficialmente il prossimo 6 maggio il "Womm Mammarita", il progetto pilota di solidarietà sociale ed ambientale in favore dell’opera delle Minime Oblate del Centro Mamma Rita di via Lario.

Il Womm (Word of mouth market) si propone di raccogliere, attraverso il passaparola tra le classi della primaria, capi di abbigliamento fino ai 12 anni, in ottime condizioni, da destinare al mercatino che si terrà a settembre il cui ricavato sarà appunto integralmente a favore del Centro Mamma Rita. Le prime due scuole che hanno aderito, il Collegio Villoresi e le Preziosine di Monza, raccoglieranno le donazioni dal 6 al 10 maggio.

Il Wom Market Mammarita, nato dalla volontà di alcuni genitori e sostenuto dalla monzese Martina Sassoli, da sempre attenta ai bisogni delle consorelle monzesi, è nato per sostenere i progetti del Centro Mammarita e si pone un triplice obiettivo: ovvero favorire l'economia circolare, attraverso il recupero di indumenti e accessori dismessi, da mettere a disposizione degli altri, l'economia sociale, poiché gli indumenti verranno venduti a prezzi accessibili e altresì l'economia solidale, visto che il ricavato sarà in favore di una comunità territoriale.

Il progetto, aperto a tutte le scuole della primaria, proseguirà anche con il coinvolgimento di altri istituti scolastici che vorranno fare la propria parte.

Il progetto

Nella prima fase, quella della raccolta degli indumenti, saranno le scuole dell’infanzia e della primaria a farla da leone. Sarà proprio presso le scuole che si concentrerà la raccolta delle donazioni dei capi di abbigliamento da parte delle famiglie che a loro volta saranno le protagoniste del progetto.

Nella seconda fase sarà il personale volontario del Mammarita a fare la selezione e lo stoccaggio dei pezzi da destinare alla fase di vendita.

Nella terza fase, le famiglie saranno ancora una volta centrali: saranno loro, infatti, a rendere speciale il vero e proprio momento Wom Market Mammarita, ossia quello della vendita speciale dei capi.

"Il passaparola - spiegano i promotori dell'iniziativa - è da sempre il modo migliore nella socialità per la diffusione di informazioni perché si basa su un elemento: la fiducia tra le persone che si scambiano consigli. Se me lo dice la mia amica, allora mi fido. L’idea nasce proprio dalla volontà di promuovere un progetto benefico che si basi sull’elemento fiduciario che colleghi i tre soggetti coinvolti: il donatore, il compratore, la struttura. Una nuova vita agli abiti e agli accessori, dando loro una seconda casa, valorizzandone il potenziale economico in ottica sociale"

Come si svolgerà

Il progetto, spiegano ancora i promotori, si propone di sostenere l’attività del centro Mammarita, attraverso l’allestimento di uno special market solidale il cui ricavato di vendita andrà a finanziare i progetti sociali del Centro. "La raccolta fondi si basa su un concetto molto semplice: il mantenimento del valore economico attraverso la circolarità dei capi di abbigliamento e accessori dei bambini e ragazzi. Ad ogni cambio di stagione le mamme o chi per esse, specialmente in presenza di bambini piccoli e piccolissimi, si ritrovano a dover fare un 'repulisti' generale degli armadi, sfilando quei capi che per taglia non andranno più bene per la stagione successiva. Il destino di questi può essere l’armadio di fratellini o sorelline, cugini o amici e conoscenti. In molti casi, però, vengono generalmente donati a strutture del terzo settore nella speranza che possano essere usati da chi ne ha più bisogno. Fermo restando l’assoluta bontà di questa pratica, resta un tema intrinseco: il capo che viene ceduto gratuitamente a terzi perde il proprio valore commerciale che, invece, potrebbe continuare ad avere se venisse messo sul mercato. Essenzialmente, un qualsiasi capo di abbigliamento in buono stato di conservazione può essere facilmente rivenduto per qualche decina di euro: una camicia, ad esempio, può essere venduta a terzi per 10 euro. Se le camicie fossero 15, solo queste frutterebbero 150 euro da destinare a un progetto sociale".

Cosa si raccoglie

La raccolta dei capi di abbigliamento si concentra su taglie fino ai 12 anni, in ottime condizioni. Gli accessori, anch’essi in buono stato di conservazione, spaziano da guanti, sciarpe, cappelli, costumi da bagno, accappatoi, accessoristica per capelli quali cerchietti e fermagli. Non sono accettate scarpe. Solo scarponcini neve o pioggia se in perfette condizioni di manutenzione.

I tempi

Il progetto partirà con la sperimentazione pilota in tempi brevissimi: dopo la prima fase di raccolta verrà infatti promosso il primo Wom Market a settembre 2024. Cui seguirà il progetto vero e proprio nel secondo semestre scolastico con il nuovo mercatino nella primavera 2025. "In considerazione delle tempistiche delle diverse fasi - concludono i promotori - infatti, si propone di realizzare il progetto sotto forma semestrale. Questo consentirebbe di raccogliere il materiale donato alla fine della stagione invernale per poi promuoverne la vendita all’inizio del successivo autunno, al pari di quanto accadrebbe alla stagione primavera estate".

Ogni capo di abbigliamento devoluto sarà oggetto o di vendita o di donazione diretta alla struttura. L’eventuale residuo sarà comunque utilizzato dalla struttura. Nessun capo verrà smaltito, ma tutto sarà comunque oggetto di recupero.

Per informazioni e per appoggiare il progetto scrivere a paroladoggi@minimeoblate.it (referente Valentina Gandini).