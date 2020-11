Coronavirus, Lombardia zona rossa: è di nuovo lockdown. Cosa si può fare e cosa no

Praticamente come a marzo. Quasi una fotocopia della prima serrata. Da venerdì 6 novembre la Lombardia torna in lockdown. La regione è stata infatti inserita nella "area rossa" dal comitato tecnico scientifico del governo perché è considerata tra le zone più a rischio per la diffusione del coronavirus e da venerdì per i lombardi scatterà una sorta di secondo nuovo lockdown.

Le linee guida fornite dalla presidenza del consiglio dei ministri, che sono chiaramente recepite nell'ultimo Dpcm lasciano poco spazio ai dubbi. Negozi chiusi, spostamenti vietati, bar e ristoranti solo da asporto: è un lockdown generale.

Lombardia zona rossa, si può uscire di casa?

"È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute". In sostanza: non si può uscire di casa se non per i soliti "validi motivi" da provare con l'autocertificazione.

"Sono vietati - si legge nelle slide fornite dal governo - gli spostamenti da una regione all'alta e da un comune all'altro". Per i mezzi pubblici capienza che torna al 50%.

Lombardia zona rossa, chi chiude e chi no

E ancora: bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7. "L'asporto è consentito fino alle ore 22", quando scatta il coprifuoco in tutta Italia. Per consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

"Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri". Chiusi invece i centri estetici e tutti i negozi, "fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità".

Foto - Le linee guida del governo

Lombardia zona rossa, cosa cambia a scuola

Cambiamenti in vista anche per la scuola. "Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media".

Restano quindi aperte sole le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media, i cui alunni - con obbligo di mascherina al banco a partire da 6 anni - frequenteranno in presenza. Chiuse invece le università, "salvo specifiche eccezioni", spiegano dal governo.

Zona rossa, passeggiata e sport sì

E ancora: "Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e Cip. Sospese le attività nei centri sportivi".

Rimane consentivo - stando a quanto reso noto dall'esecutivo - "svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione (la passeggiata) e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale".

Musei, teatri, cinema: saracinesche giù

Saracinesche giù anche per tutte le strutture di intrattenimento. "Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre".

Stop anche alle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccheria".

Foto - Le zone rosse in Italia