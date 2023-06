La finestra (segreta) della preside dove rinascono le orchidee

L'aula è quella della dirigente scolastica di una delle scuole superiori più prestigiose della città. La cui grande finestra, che si affaccia direttamente in piazza Trento e Trieste, è divenuta un vero e proprio "pronto soccorso" per orchidee sfiorite.

Accade al liceo classico Zucchi, e più precisamente nello studio della dirigente scolastica Rosalia Natalizi Baldi, ove ormai da tempo è usanza di studenti, professori e di tutto il personale scolastico portare a far rivivere le loro piante di orchidea che faticano a crescere. "E' cominciato tutto per caso, quando ho posto sotto la finestra un'orchidea che mi avevano regalato e che a casa mia faticava a crescere - ha spiegato la dirigente - La presenza costante di luce, e quella del calorifero appena sotto la finestra, infatti, creano evidentemente un microclima che risulta essere ideale per questo genere di piante. La mia pianta è rifiorita. E dal allora portare qui le proprie orchidee sfiorite è diventata una consuetudine un po' per tutti qui a scuola". Lo spettacolo che si mostra agli occhi non appena varcata la soglia dell'aula è meraviglioso: una vera primavera perpetua ove i colori delle dei tepali, dal bianco, al rosa, allo screziato, e il verde carnoso delle foglie, si frammischiano dando vita a un quadro.suggestivo e romanticissimo.

"A prendersi cura delle piante è una collaboratrice scolastica, che ogni fine settimana le sistema e le irriga - ha spiegato ancora la dirigente - E anche quelle piante che sembrerebbero ormai morte rinascono sempre floride e rigogliose". Ogni orchidea, inoltre, reca un cartellino con il nome del proprietario e ognuna si caratterizza per la propria storia. Fra queste la bellissima orchidea bianca che sovrasta tutte le altre e che è un regalo di ringraziamento che un'ex studentessa ipovedente ha voluto fare alla dirigente scolastica per averla supportata e incoraggiata durante la ripresa scolastica dopo la pandemia, aiutandola a diplomarsi. "Ricordo i giorni in cui il virus imperversava. La scuola era vuota e c'era molto da fare per organizzare le lezioni online. A regalarmi la forza e la speranza sono state proprio le orchidee. Mentre fuori dalla finestra piazza Trento e Trieste era vuota, silenziosissima e ricoperta di neve, loro continuavano infatti a crescere rigogliose".

Un vero e proprio alveo fortunato per orchidee in sofferenza, insomma. Una finestra speciale e magica che al liceo Zucchi ormai tutti conoscono. E che fa sognare. "Invero, nella biblioteca della scuola, c'è una finestra simile - ha concluso la dirigente Natalizi Baldi - Siccome qui lo spazio ormai è esaurito e siccome qui tutti vogliono portare a far curare le loro orchidee, sto valutando di sfruttarla".

Le storie belle, che accadono a Monza.