Banda di Besana spicca al concorso Flicorno d'oro

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Besana in Brianza il 24 marzo 2024 ha deciso di tornare a calcare il palco del concorso internazionale Flicorno D’Oro di Riva del Garda. La banda, dopo molti mesi di preparazione, si è esibita per ultima, dando termine alla manifestazione e ha dimostrato che la passione e l’impegno portano sempre a grandi risultati ottenendo un punteggio di 85.79 e posizionandosi quinti in categoria superiore, confrontandosi con grandi formazioni di professionisti. I musicanti, diretti dal Maestro Armando Saldarini, hanno preso la decisione di partecipare al concorso con l'obiettivo di consolidare l'amicizia e l'unità del gruppo, ma anche di continuare a migliorare spronandosi vicendevolmente a dare il massimo. Il Maestro Armando Saldarini nei giorni successivi ha esternato il proprio orgoglio nei confronti dell'associazione e del corpo musicale ribadendo che il Corpo Musicale Santa Cecilia continua a dimostrare di essere all'altezza delle formazioni bandistiche italiane più note. “Sono profondamente onorata di essere la Presidente di un’Associazione che continua a portare a Besana grandi risultati, promuove sempre nuove iniziative e non smette mai di crescere. Non vedo l’ora del prossimo grande evento che sarà il XX Festival Bandistico Internazionale.” Conclude così il suo racconto di questo intenso weekend la Presidente Maria Carla Riva che ci aspetta dal 26 al 30 giugno presso la Villa Filippini di Besana in Brianza e presso la sede in via Manzoni 21 per prendere parte alla vita associativa.