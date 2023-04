Tra le cucine più caloriche del mondo, l'Italia è seconda (e c'entrano le lasagne)

La dieta mediterranea è annoverata tra le più salutari al mondo, ma la cucina italiana è una delle più caloriche. Lo svela uno studio di BonusFinder Italia che, attraverso lo strumento di analisi Ahrefs, ha raccolto le dieci cucine più popolari del pianeta concentrandosi sui loro tre piatti più amati. Ha dunque calcolato il valore nutrizionali degli stessi, attraverso il sito di ricette BBC Good Food. La singolare classifica delle cucine più caloriche vede dunque la cucina cinese al primo posto, la cucina italiana al secondo e la cucina messicana al terzo.

Cosa ha portato la cucina italiana al secondo posto? Innanzitutto, le lasagne al forno, con le sue 794 calorie per porzione. Gli altri due cibi presi in considerazione, la pizza e gli spaghetti alla carbonara, ne hanno rispettivamente 511 e 655. Ovviamente, non tutti i giorni si mangiano le lasagne, gli spaghetti alla carbonara o la pizza. Anzi, attenendosi alla dieta mediterranea, la cucina italiana diventa davvero sana (nella classifica U.S. News & World Report è risultata la più salutare).

La cucina più calorica al mondo, quella cinese, ha invece una media di 679 calorie a pasto. Questo perché, sebbene di base i suoi piatti siano salutari, molti ristoranti tendono ad offrire pietanze particolarmente grasse e fritte: i piatti generalmente ordinati al take-away hanno un contenuto medio di 35 grammi. Al lato opposto della classifica troviamo la cucina peruviana, con una media di 366 calorie a pasto: il suo piatto più amato, la ceviche, è a base di frutti di mare crudi, limone, peperoncino e coriandolo.

Altre cucine ipocaloriche, se si ama mangiare etnico, sono: