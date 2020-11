Come funziona il Metodo Bianchini, per perdere peso senza rinunce

Esiste un metodo che consente di dimagrire senza rinunce, sfruttando la biochimica dei cibi. È il Metodo consulente nutrizionale e nutraceutico che vive e lavora a Salò (sul lago di Garda). Appassionato di biochimicsa sin da quando era un bambino, Bianchini ha provato su di sé questo innovativo metodo che non prevede il conteggio delle calorie né la pesatura degli alimenti.

Cos'è il Metodo Bianchini

Il Metodo Bianchini si basa sui principi della biochimica alimentare e le combinazioni dei cibi. Secondo questi principi, infatti, ogni alimento agisce diversamente da persona a persona: di conseguenza, gli alimenti andranno individuati attraverso la conoscenza del proprio corpo e personalizzati per ciascun soggetto. In questo modo lo stile alimentare va a lavorare anche sulla sfera ormonale e sul sistema immunitario, con risultati a volte strabilianti.

Le regole del Metodo Bianchini

Può che una dieta, il Metodo Bianchini è un nuovo stile alimentare: non è necessario pesare gli alimenti, non si calcolano le calorie, si possono utilizzare tutti i tipi di cottura, i condimenti sono liberi, non si devono assumere farmaci, integratori o sostituti del pasto e l'attività fisica non è obbligatoria. Inoltre, nessun cibo viene completamente eliminato, perché una nutrizione drastica a eliminazione non apporto alcun beneficio, e le quantità sono illimitate.

Alcuni divieti, anche se pochi, sono comunque presenti. Sono alimenti ge andranno evitati fino al mantenimento, che può prevedere fino a 2 o 3 giorni a settimana completamente liberi.

Tra gli alimenti vietati nel Metodo Bianchini ci sono:

le bevande, tra cui latte, alcolici, bibite, succhi, spremute, caffè d’orzo e ginseng

i composti aggiunti come sale, zucchero e aceto.

Sono invece concessi:

verdure fresche e cotte

proteine (pesce, carni bianche, selvaggina, tagli magri di carne rossa, uova preferendo l’albume)

pasta, riso, pane, pizza

legumi

salumi e insaccati (crudo, mortadella, speck, coppa)

spezie aromatiche da adoperare nella preparazione dei pasti, dalle proprietà antisettiche e antibatteriche ed indicate anche per contrastare le malattie delle vie respiratorie (pepe, timo, curcuma, chiodi di garofano, prezzemolo, aglio)

frutta fresca con basso indice glicemico (da evitare banana e mela)

i grassi monoinsaturi, saturi omega 6 e omega 3, olio extravergine di oliva a volontà e burro chiarificato

frutta secca

dolci (secondo la ricetta originale del Metodo Bianchini)

gelato

formaggi

yogurt, mascarpone, panna montata

tisane non zuccherate a base di erbe (non di frutta) e dolcificate con fruttosio

caffè, massimo 3 al giorno e l’ultimo non più tardi del dopo pranzo

Le azioni immunostimolanti

Ci sono delle azioni che, se svolte quotidianamente, possono aiutarci a stimolare il sistema immunitario e farci sentire più in forze e vitali.

Tra queste il Metodo Bianchini prevede:

il riposo: dormire un numero sufficiente di ore (andare a dormire entro le ore 23 e svegliarsi massimo alle 8) è fondamentale per il benessere generale del nostro organismo poiché, durante le ore di buio, il nostro cervello regola il sistema immunitario ed i linfociti agiscono con più efficacia

la serenità: per stimolare il nostro sistema immunitario è importante anche riuscire a riguadagnare la serenità, inserendo attività rilassanti e piacevoli, favorendo dove possibile il contatto con la natura e ribilanciando con il sistema parasimpatico la nostra centralità, stimolando così la produzione di serotonina, endorfine e acetilcolina

stress e paure: cercare di eliminare le fonti di stress e di non farsi sopraffare dalle paure, perché gli squilibri emotivi indeboliscono biologicamente il nostro sistema immunitario. La stress e paura, infatti, mettono in allarme il nostro sistema neurovegetativo autonomo, attivando meccanismi di “difesa, attacco e fuga” e inducendo il nostro organismo a produrre adrenalina, noradrenalina e cortisolo, sostanze che mettono sotto stress il sistema immunitario

probiotici e magnesio: depurare il colon è molto importante, sia perché è la parte del corpo in cui dimora la maggior parte del sistema immunitario, sia perché un buon equilibrio delle popolazioni microbiche che risiedono nell’intestino sono fondamentali per impedire ai virus di creare fastidi. Può quindi risultare utile l’assunzione di probiotici, tra cui Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum L-137, Lactococcus lactis JCM5805. Inoltre, per contrastare la formazione dello stato di acidosi del corpo, si può aggiungere del magnesio supremo a un bicchiere di acqua tiepida la sera prima di coricarsi e prediligere acque oligominerali con PH alcalino.

Con il Metodo Bianchini è possibile perdere da 5 a 15 chili al mese, migliorare il benessere generale, perdere solo massa grassa tonificando il corpo, raggiungere un rapporto equilibrato coi cibi, avere una maggiore concetrazione e lucidità, migliorare le performance sportive senza l'uso di alimentatori.