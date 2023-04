Colomba del supermercato, la migliore del 2023

Se non hai ancora acquistato la colomba, la classifica stilata da Scattidigusto può tornarti utile.

Il celebre magazine del settore food ha analizzato 73 colombe, in vendita nei principali supermercati italiani, per decretare quella migliore. O meglio, le otto migliori.

La prima cosa che salta all'occhio? I prezzi, aumentati del 10% rispetto al 2022.

Le 8 migliori colombe del supermercato nel 2023

Il podio delle migliori colombe è così composto:

1. Vergani

2. Le Grazie / Esselunga

3, Tre Marie

La colomba Vergani (15,24 euro) trionfa all'assaggio sopratutto per via della farina macinata a pietra, dei canditi calabresi e del burro di cacao. A conquistare anche il colore della crosta e la bella lievitazione. Al secondo posto troviamo la colomba Tre Grazie di Esselunga, prodotta da Maina (3,99 - 4,50 euro), frutto di una lievitazione lunga 45 ore e giudicata la miglior colomba per rapporto qualità/prezzo. Chiude il podio la colomba Tre Marie (9,90 euro) grazie alla sua distribuzione omogenea di canditi (scorzone d'arancia).

La classifica prosegue poi con:

4. Bauli (6,99 euro), grazie alla filiela di ingredienti piuttosto corta e all'ottimo prezzo

5. Galup (11 - 13 euro) con glassa con nocciola Tonda Gentile Trilobata e uova fresche di categoria A

6. Il Viaggiator Goloso di Unes (7,99 euro) con mandorle di Toritto e crosta tostata

7. Maina (5,20 - 7 euro), grazie alla morbidezza dell'impasto

8. Balocco (3,99 - 7 euro), con uova e latte fresco