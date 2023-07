Qual è il tè migliore da acquistare al supermercato? La classifica di Gambero Rosso

Durante l'estate, il tè freddo è una delle bevande più amate. Quale comprare? Un'indicazione arriva dal Gambero Rosso, che ha convocato un panel di degustatori professionisti di vari prodotti agroalimentari presso la Gambero Rosso Academy di Roma, per una degustazione alla cieca.

La degustazione ha coinvolto 72 diversi prodotti, tutti resi anonimi.

Il tè migliore è risultato InFusion Mix The Verde Menta e Lime, della Estathé, ottenuto da vero infuso di foglie di tè. Al secondo posto troviamo il The Verde bio senza zuccheri aggiunti di Lissa, un infuso di foglie di tè verde in acqua minerale e succo di limone, realizzato con prodotti provenienti da agricoltura biologica. Il gradino più basso del podio è occupato da un altro prodotto di Lissa, il The Verde al limone bio, con acqua minerale, zucchero d’uva 5,8%, succo di limone da concentrato 2,2% e aroma naturale di limone.

La classifica prosegue col Tè nero Limone & Lemongrass di FuzeTea (con estratto di tè nero, estratto di lemongrass e succo di limone da concentrato), il The Verde di Estathé (in PET riciclato e riciclabile), il Thè al limone con infuso di thè di Conad, il Thè verde con infuso di thè di Conad e il The al limone di Estathé, uscito sul mercato nel 1972.