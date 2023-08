Acqua naturale in bottiglia: le migliori secondo il Gambero Rosso

Non tutte le acque sono uguali, è proprio il caso di dirlo.

Il Gambero Rosso ha coinvolto numerosi assaggiatori (di cui due water tester professionisti) per trovare la migliore acqua naturale in bottiglia, analizzando cinque parametri: leggerezza, armonia, pulizia, piacevolezza e complessità.

Le etichette analizzate sono state 56. Il risultato? La miglior acqua naturale in bottiglia, con 91/100, è l'Acqua San Bernardo, imbottigliata a Garessio, in provincia di Cuneo. Seguono l'Acqua Lauretana, imbottigliata in provincia di Biella e proveniente dal Monte Rosa, e l'Acqua Frasassi, che nasce invece all'interno del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. Fuori dal podio, ma di poco, troviamo la Consilia, la Fabia e la Fonte Ilaria.

Fanalini di coda sono invece la Luna, la Vera, la Cottorella e la San Benedetto EcoGreen, tutte con punteggi insoddisfacenti.