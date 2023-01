Capsule del caffé, la classifica delle migliori

Gli italiani amano il caffè, quello della moka così come quello in capsule. Ed è proprio sulle capsule che Altroconsumo si è concentrato.

Gli esperti hanno analizzato 24 tipologie di capsule compatibili con il sistema Nespresso. Tra gli aspetti presi in considerazione troviamo la compostabilità, l'umidità contenuta, la quantità di materiali di origine minerale, la quantità di caffé presente nella capsula e il gusto. Non solo: grande importanza è stata data anche al materiale. Se la plastica è la scelta "peggiore" poiché le capsule non sono considerate imballaggi e non possono dunque essere gettate nella raccolta differenziata, l'alluminio può essere riciclato portando le capsule ai centri di raccolta. La scelta migliore è rappresentata però dalle capsule compostabili, poiché possono essere buttate nell'umido. Un altro parametro è la valutazione della confezione esterna (meglio se è solo di carta e non un mix di carta e plastica) e della presenza o meno della bustina di plastica che avvolge la singola capsula.

Quali sono le migliori capsule, dunque? Al primo posto troviamo le capsule Esselunga Espresso intenso - 30 cps (Migliore del Test). Conad Espresso 100% arabica - 10 cps si aggiudica il titolo di Migliore del Test e Miglior Acquisto, mentre le capsule di Borbone Miscela Blu - 100 Capsule - 100 cps e Don Jerez (Eurospin) Espresso - 20 cps vincono come Miglior Acquisto.

Oltre alla capsula, a contare è ovviamente anche la macchinetta. Il 76% degli italiani preferisce acquistare macchinette che funzionano con le capsule monodose (il prezzo medio di acquisto supera gli 80 euro, segnando un +15% in più rispetto al 2021). Altroconsumo ha dunque analizzato anche le macchinette, basandosi sia sul prezzo d'acquisto che sul costo delle sue capsule, considerando il consumo medio di una famiglia italiana in cui si bevono 1.400 caffè all’anno (quattro al giorno per 350 giorni). Questo il risultato: