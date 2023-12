Panettoni e pandori, quali sono i migliori del 2023

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, tornano a imbandire le nostre tavole due grandi classici della tradizione italiana: il panettone e il pandoro. Stabilire quale sia il migliore rimane un giudizio estremamente soggettivo. Ma come orientarsi nella scelta di un prodotto di qualità superiore, tra le diverse proposte presenti sul mercato?

Per facilitare i consumatori nel processo d'acquisto, Altroconsumo ha redatto la classifica annuale dei migliori panettoni e pandori. Per il 2023, sono stati sottoposti a confronto 12 panettoni e 10 pandori. Il test è stato condotto in due fasi: innanzitutto, sono state eseguite analisi di laboratorio per verificare la conformità al disciplinare di produzione, con particolare attenzione al controllo della presenza di muffe e lieviti, microrganismi che possono prosperare nei prodotti lievitati da forno. Parallelamente, una doppia giuria composta da pasticceri e consumatori ha effettuato una degustazione valutando sapore, aspetto e consistenza di tutti i panettoni e pandori portati in laboratorio.

Per quanto riguarda il costo, è ancora possibile trovare panettoni e pandori a prezzi ragionevoli, soprattutto tra i marchi dei distributori: nel test sono presenti diversi prodotti con un prezzo inferiore ai 5 euro. Anche i prodotti di marca mantengono un prezzo relativamente contenuto, con panettoni e pandori di grandi marchi che si posizionano al di sotto dei 7 euro. Dopo un anno di incrementi di prezzi e inflazione, c'è un certo sollievo nel constatare che i prezzi dei panettoni e pandori nei supermercati e nei discount non hanno subito ulteriori aumenti quest'anno: le poche differenze di prezzo riscontrate sono minime. Ciò è dovuto all'efficace utilizzo dell'economia di scala e dei macchinari nell'industria dolciaria e alimentare, che ottimizzano i tempi di produzione e contribuiscono a mantenere bassi i costi di questi dolci, talvolta grazie anche a politiche di prezzo aggressive della grande distribuzione.

Il test Altroconsumo 2023 sui pandori ha confermato come Migliore del Test il magnifico Pandoro Tre Marie (1 kg, prezzo medio 13,09 euro al kg): ha soddisfatto i palati sia degli esperti pasticceri sia dei consumatori. In cima alla classifica spicca anche il Pandoro Conad (1 kg, prezzo medio 4,23 euro al kg), un prodotto di una catena di distribuzione che ha ricevuto valutazioni eccellenti nelle analisi di laboratorio e ha conquistato il gusto dei pasticceri.

Il titolo di Migliore del Test e Migliore Acquisto è stato assegnato al panettone basso Le Grazie di Esselunga (1kg, prezzo medio al kg 4,99 euro): gli ingredienti di qualità hanno ricevuto valutazioni positive, sia da parte dei pasticceri che dei consumatori. Al contrario, il panettone classico Duca Moscati di Eurospin (1 kg, prezzo medio al kg 4,16 euro) ha ottenuto il riconoscimento di Miglior Acquisto, grazie all'ottimo equilibrio tra qualità e prezzo, particolarmente apprezzato dalla giuria di consumatori.

I panettoni migliori

Esselunga Le Grazie - panettone basso Coop - Panettone classico Vergani - Il panettone milanese Bauli - Il panettone classico Giovanni Cova & c. - Panettone classico Maina - Il panettone Galup - Panettone Milano Duca Moscati (Eurospin) - Panettone classico Balocco - Il panettone Motta - Il panettone originale

I pandori migliori