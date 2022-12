Panettoni del supermercato: quali sono i più buoni?

Natale, tempo di panettone. Ci sono le creazioni artigianali, e ci sono le proposte del supermercato. Ed è proprio sui panettoni del supermercato che Altroconsumo si è concentrato, per analizzarli e per decretare il migliore.

Undici i prodotti presi in esame: 9 panettoni classici, con uvetta e canditi, e 2 glassati.

Come deve essere fatto un panettone

Per essere chiamato tale, un panettone (anche industriale) deve avere caratteristiche ben precise. Un decreto interministeriale del 2005 stabilisce che debba essere fatto esclusivamente col burro, e che debba contenere una certa quantità di tuorlo d’uovo, canditi e uvetta. Inoltre, il lievito deve essere naturale e l'uvetta e le scorze di agrumi canditi (arancia, cedro) devono essere presenti in una quantità pari o superiore al 20%. Ammessi anche miele e burro di cacao, oltre a emulsionanti e conservanti.

Gli 11 panettoni presi in esame contengono tutti questi ingredienti.

I giudici sono stati chiamati ad esaminare i panettoni senza confezione, e a giudicarli dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo. Successivamente, anche un campione di consumatori è stato chiamato all'assaggio.

I migliori panettoni

A conquistare gli esperti sono stati Vergani e le Tre Marie per aspetto, profumo e sensazione tattile. Nella prova di assaggio dei pasticceri, Balocco, Paluani, Maina, Motta e Melegatti non hanno raggiunto la sufficienza a causa di un gusto e di un aroma non caratteristici.

Quali sono i panettoni migliori, dunque? Al primo posto troviamo Il Panettone Milanese di Vergani (14,90 € a confezione), al secondo posto il Panettone basso di Le Grazie per Esselunga (4,99 € a confezione), al terzo posto Il Panettone Milanese de Le Tre Marie (12,89 € a confezione). Dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, la scelta migliore è dunque la proposta di Esselunga.

Di buona qualità sono risultati il Panettone Classico di Bauli, il Panettone Carrefour e il Panettone Viaggiatore Goloso. Di qualità media il Mandorlato di Balocco, il Panettone Soffice di Paluani, il Gran Nocciolato di Maina, il Panettone Originale di Motta e il Panettone Tradizionale di Melegatti (ultimo classificato).