Le migliori pizze surgelate che puoi acquistare al supermercato

Anche se da molti viene considerata una veloce alternativa in quelle giornate dove non si ha il tempo di mettersi ai fornelli, oggi la pizza surgelata ha raggiunto buoni livelli qualitativi. Ottimi ingredienti, spesso degni del piatto tradizionale, la rendono una delle soluzioni già pronte prerferite dagli italiani.

Altroconsumo ha voluto stilare la classifica delle 10 migliori margherite sul mercato disponibili al banco freezer, tenendo conto di fattori come gli ingredienti, le calorie, l’impatto ambientale e infine il prezzo.

Andiamo quindi a scoprire insieme la top ten delle margherite surgelate.

Con appena tre stelle ricevute, e 48 punti, in fondo alla classifica di Altroconsumo troviamo la rettangolare Pizza Regina Extra Grande di Cameo e la Bella Napoli-La classica pizza Margherita Buitoni. Al nono posto si piazzano Pizza Margherita di Mama Mia, e la Extra Voglia Extrasottile Margherita di Roncadin, con 51 punti ricevuti. Ottava piazza con 54 punti per Pam 3 pizze Margherita e subito dopo, in settima posizione, con 57 punti troviamo ancora Cameo con Pizza Regina Classica Margherita. Sesto posto per la 26x38 Margherita di Italpizza, con i suoi 59 punti, mentre ad aprire la top five troviamo Artepizza Pizza Margherita Bio con 60 punti assegnati. Quarta posizione, con 61 punt ottenuti, per Conad Margherita due pizze cotte in forno a legna.

Ma quali sono le tre migliori pizze margherita del banco freezer secondo Altroconsumo? Con 62 punti, ad occupare il gradino èiù basso del podio, troviamo Carrefour Pizza Margherita, mentre il secondo posto se lo aggiudicano a pari punti tre marchi. Tre Mulini di Eurospin con la Maxi Margherita, A Pizza Margherita, di cui sono stati apprezzati la struttura e il sapore dell’impasto, e Bofrost Pizza Margherita Verace, con un ottimo rapporto tra pasta e farcitura e per l’intensità degli aromi. I punti ottenti da queste tre pizze sono 65.

Sul gradino più alto del podio, a dominare la classifica troviamo la pizza margherita di Esselunga, che si distingue per la qualità del pomodoro e del formaggio.