Come preparare il mojito analcolico

Fresco e dissetante, il mojito analcolico è il cocktail ideale da gustare nella stagione estiva, magari sul terrazzo prima di una grigliata con gli amici.

Ideale per gli astemi, o per chi preferisce non bere alcol, piace in realtà a tutti. Semplice da preparare, lo si può consumare a qualsiasi ora.

Esattamente come quella originale, la ricetta prevede che le foglie di menta vengano pestate per esaltare al massimo il loro sapore.

Mojito analcolico, la ricetta

Per la preparazione del mojito analcolico bastano veramente pochi ingredienti.

Per un bicchiere bisogna considerare:

50 ml di lime (circa 1 lime)

2 cucchiaini di zucchero di canna

1 rametto di menta

ghiaccio tritato q.b.

100 ml circa di acqua gassata o acqua tonica

100 ml di lemonsoda

Per la decorazione:

1 fetta lime

menta q.b.

Strumenti:

1 bicchiere tumbler alto oppure 1 bicchiere da 30 cl circa

1 pestello oppure i cucchiaio di legno

1 tritaghiaccio oppure 1 mixer

La prima cosa da fare per preparare il mojito analcolico è lavare bene la menta e i lime, poiché andranno entrambi immersi nel cocktail.

Successivamente ricavate quattro spicchi dal lime e inserite nel fondo del bicchiere lo zucchero di canna, insieme al succo ricavato dagli spicchi di lime spremuti.

Sempre sul fondo del bicchiere, aggiungete due spicchi di lime già spremuti e il rametto di menta.

Giunti a questo punto, pestate energicamente il contenuto del bicchiere in modo da sprigionare tutto l’aroma del composto.

Con un tritaghiaccio o un frullatore, preparate il ghiaccio tritato curandovi di ottenere pezzi non troppo piccoli che si potrebbero sciogliere velocemente.

Aggiungete il ghiaccio nel bicchiere insieme a 100 ml di acqua frizzante e a 100 ml di soda al limone. Mescolate il tutto e decorate con una fettina di lime e qualche fogliolina di menta. Il mojito analcolico è pronto per essere servito.