Tutto ciò che devi sapere sul pompelmo, dalle proprietà alle interazioni coi farmaci

Ricco di vitamine, perfetto anche per chi è a dieta, la stagione del pompelmo comincia a fine novembre. Perché consumarlo? Perché è ricco di proprietà: il suo succo è ricco di sali minerali (magnesio, potassio, rame, calcio, ferro) e ha un'azione idratante. La sua polpa è invece particolarmente adatta a chi è dieta in quanto ipocalorica e insieme saziante.

Le proprietà del pompelmo

Non solo sali minerali: il pompelmo è anche ricco di vitamine (del gruppo A, B e C) ed è l'alleato ideale per chi intende seguire uno stile di vita sano. La polpa e il succo del pomeplmo sono infatti in grado di favorire l'eliminazione degli accumuli di grasso, anche grazie alle fibre che contengono, di stimolare la digestione e di favorire la diuresi.

Il pompelmo è quindi vitaminico, anticellulite, drenante e dimagrante.

Le interazioni coi farmaci

Il pompelmo richiede però un po' d'accortezza, per chi segue determinate terapie farmacologiche.

È bene consultare il proprio medico prima di consumare pompelmi e succhi di pompelmo se si assumo:

antiaritmici

calcio antagonisti

statine

immunosoppressori

inibitori della protaasi

I benefici dei semi di pompelmo

Non tutti lo sanno, ma i semi del pompelmo hanno un forte potere antiossidante e antinfiammatorio. Inoltre, contribuiscono ad incrementare la naturale azione antibatterica dell’organismo e a combattere le allergie. Come assumerli? In commercio esistono appositi estratti, consigliati in genere per combattere il mal di gola, il raffreddore, l’otite, la cistite, la colite, la stomatite e persino l’acne. Inoltre, l’estratto di semi è un ottimo rimedio da associare all’azione dei prodotti detergenti per l’igiene intima: grazie alla sua azione antinfiammatoria è in grado di lenire rossori, pruriti e fastidi genitali.

Come utilizzare il pompelmo in cucina

Sebbene i più siano soliti bere il suo succo, il pompelmo può essere utilizzato anche per accompagnare piatti di pesce (merluzzo, sogliola, cernia), per preparare insalatone a base di rucola, ma anche centrifugati e cocktail. Un drink gustosissimo è il Sea Breeze, che si prepara mixando in un tumbler grande 1 parte di Vodka, 1 parte e 1/2 di succo di mirtilli rossi, 1 parte e 1/2 di succo di pompelmo e 5 cubetti di ghiaccio tritato.