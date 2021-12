Cocktail di Natale, 3 idee firmate Bruno Vanzan

Non solo cibo: pranzi e cene, durante le feste, richiedono anche i giusti cocktail.

Bruno Vanzan, celebre volto TV e campione del mondo di bartending, in occasione della vittoria del prestigioso titolo di Premio Barawards Innovazione dell’Anno 2021 con il proprio shaker 4Pezzi, ha voluto svelare i segreti di 3 ricette dal suo menu della mixology. Tre ricette perfette per le feste, facili da preparare e di sicuro effetto. "Pochi ingredienti genuini, uno strumento ad hoc e tanta voglia di mettersi in gioco dietro a un bancone così come a tavola: ecco la via per aprire con allegria e convivialità un pranzo o un cenone e accendere l’entusiasmo delle celebrazioni per le feste" ha spiegato.

Very Peri

Il cocktail “Very Peri” rende omaggio al colore del 2022 secondo Pantone. È un nuovo cocktail creato appositamente per chi non rinuncia all’instagrammabilità, e vuole celebrare la tonalità violacea con le sue note di Iovem e Tequila: grazie ai fiori eduli con cui è guarnito risalterà sulla tavola e.

Per preparlarlo ti basta miscelare:

4cl Iovem

2cl Tequila

3cl Succo di limone

1cl Zucchero liquido

Come guarnizione puoi utilizzare alcuni fiori eduli.

Santa's Hat

Un cocktail di Natale simptico, dedicato a chi ama le note decise del caffè e i sapori delicati della nocciola: “Santa’s Hat” è il “cappello di Babbo Natale” da poggiare sul tavolo per inebriare la sala da pranzo con un aroma inconfondibile e rassicurante. E poi è così divertente!

Per prepararlo ti occorrono:

3cl Liquore al caffe

2cl Vodka

1 Espresso Hausbrandt

Aria di nocciola

Come realizzare l’aria di nocciola? Ti basta mescolare il liquore alla nocciola, lo zucchero liquido e il sucrose esters che permette d’inglobare aria all’interno del liquido.

Campari Shakerato al Caramello

I tuoi ospiti amano i sapori classici? Punta sul tradizionale connubio tra cioccolato e lamponi col “Campari Shakerato al Caramello”. Ideale per soddisfare i palati più raffinati, ha una guarnizione con cialda caramello che rende il risultato finale ancora più croccante e gustoso.

Per prepararlo ti servono:

6cl di Campari

3 Gocce di bitter al cioccolato

4 Lamponi pestati

Guarnisci con una cialda al caramello, e il gioco è fatto!