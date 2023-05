Su TikTok sta spopolando un'insalata di carote "miracolosa"

L'hashtag #carrotsalad, su TikTok, conta ad oggi migliaia di videoricette.

Ciò che i video ritraggono, per la verità, è una semplicissima insalata di carote condita con olio extravergine d'oliva e qualche spezia. Secondo i tantissimi tiktoker che l'hanno postata, però, avrebbe un che di "miracoloso": sarebbe infatti in grado di riequilibrare gli ormoni.

Tuttavia, avvertono gli esperti, per garantire l'equilibrio ormonale un'insalata di carote non basta. Sicuramente è vero che le carote (come anche i cereali integrali, i legumi e gli ortaggi in generale) regolano la produzione di alcuni ormoni endogeni responsabili della fame. Tra essi troviamo la grelina e la leptina, alla base del senso di sazietà e dell'appetito: il primo viene stimolato, il secondo inibito. Inoltre, grazie al loro contenuto di fibre, le carote regolano la produzione di insulina: rallentano l’assorbimento degli zuccheri, e aiutano ad evitare picchi glicemici. Per questo motivo, le carote sono ottime da sgranocchiare prima dei pasti.