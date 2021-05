Blush, come metterlo per equilibrare la forma del viso

Ingrediente principe di ogni make-up, il fard aiuta a regalare al viso una forma più equilibrata.

Tuttavia, per ottenere il risultato sperato è bene sapere come applicarla a seconda della forma del proprio volto.

Viso, come riequilibrarlo con il fard

Viso ovale

Chi ha un viso ovale ha un viso più lungo che largo, con occhi distanti dall'attaccatura dei capelli tanto quanto la punta del naso dista dal mento. Il fard, in questo caso, va steso sulle guance e sfumato verso le tempie con movimenti delicati verso l’esterno e verso l’alto. Il pennello deve essere grande, per un look naturale, mentre se si vuole un look deciso e adatto alla sera ne servirà uno più piccolo.

Viso quadrato

Il viso quadrato ha bisogno, prima di tutto, di essere addolcito (ha infatti fronte alta e mento pronunciato). Il blush va quindi applicato con movimenti circolari, mentre fai un bel sorriso allo specchio. In questo modo, potrai individuare più facilmente la parte della guancia più sporgente (che è la zona dove su cui dovrai concentrarti).

Viso oblungo

Più alto che lungo, il viso oblungo è magro e ha zigomi piatti. Per riempirlo e "accorciarlo", applica il fard con linee orizzontali: parti dal centro delle guance e sfumalo verso le orecchie. In caso di fronte ampia, applica una quantità maggiore di blush sulle guance, intensificandolo con movimenti circolari.

Viso tondo

Caratterizzato da un cerchio perfetto, col fard può essere allungato visivamente. Basta applicarlo con movimenti dall’alto verso il basso, partendo dai lobi e arrivando appena sotto la parte più sporgente delle guance.

I consigli in più