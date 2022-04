Ripartono i laboratori della bellezza per le pazienti oncologiche

Tornano i laboratori di bellezza online per donne in trattamento oncologico, all'ospedale Pio XI di Desio, grazie alla onlus La forza e il sorriso. La struttura è specializzata nella diagnosi esclusiva di tumori solidi che registra circa 6.800 accessi di day hospital l’anno ed eroga oltre 3.000 prestazioni ambulatoriali. Durante l’emergenza covid è stata assicurata la continuità delle cure e i controlli periodici sono stati organizzati grazie la telemedicina.

Il team dell’unità operativa è composto dalla responsabile Paola Pozzi, oltre a 3 dirigenti medici, 5 infermieri, 1 coordinatore, 1 segretaria, 2 operatori di supporto. Collaborano inoltre, grazie al contributo dell’associazione Donatella onlus, due specialisti, lo psicologo e la nutrizionista che offrono l’aiuto necessario. L’attenzione degli operatori è rivolta a creare un ambiente familiare e accogliente: ampie e confortevoli sale d’aspetto, distributore di bevande calde e snack in reparto, erogatore d’acqua, piante, musica in filodiffusione, quadri, biblioteca, aroma terapia accolgono infatti gli utenti e cercano di soddisfare al meglio le loro esigenze. Per le donne in chemioterapia alopecizzante, l’ospedale dà la possibilità di ottenere gratuitamente: copricapi (grazie alla Donatella onlus) e parrucche (grazie all’associazione Cancro primo aiuto).

A Desio attivati dal 2009 83 laboratori per oltre 300 donne

"Siamo molto felici di rinnovare la nostra collaborazione con La forza e il sorriso – ha spiegato Marco Trivelli, direttore generale di Asst Brianza –. Non possiamo che ringraziare La forza e il sorriso per l'iniziativa che riparte, seppure in video conferenza, dal presidio di Desio: un aiuto per chi sta affrontando le cure oncologiche ad avere uno sguardo positivo su di sé, augurandoci che presto la possibilità di un ritorno in presenza possa ridonare alle nostre donne quel calore umano che, in questi due anni di pandemia, è stato forzatamente povero di gesti, ma ancor più ricco di parole e di sguardi". "È una grande gioia per noi – ha commentato Anna Segatti, presidente de La forza e il sorriso – annunciare questa ripresa del servizio dei laboratori di bellezza online, attivato presso l’Ospedale di Desio nel 2009 e che ha registrato, ad oggi, 83 laboratori, coinvolgendo oltre 300 donne. Nell’attuale contesto che stiamo vivendo, di ripartenze e di forte desiderio di ritorno alla normalità, anche Desio è pronta a rimettersi in carreggiata dopo l’interruzione obbligata a causa dell’emergenza pandemica".

Un protetto attivo dal oltre 10 anni

Attiva in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, La forza e il sorriso onlus si ispira all’esperienza internazionale del programma “Look Good Feel Better”, nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 27 paesi nel mondo. L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne partecipanti a riconquistare senso di benessere e autostima, senza rinunciare alla propria femminilità. I laboratori, nella loro versione classica, prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici, al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto di uno psicoterapeuta, che segue l’incontro e sostiene le partecipanti in caso di necessità. Il format online, da oggi riattivato anche dall’Ospedale Pio XI di Desio con l’ASST Brianza, ricalca in toto quello in presenza, ma consente alle partecipanti di collegarsi al laboratorio direttamente da casa, in videoconferenza anche nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia.

Un omaggio a ogni partecipante grazie al patrocinio di Cosmetica Italia

Durante il laboratorio, un kit ricco di prodotti per il make-up e la cura della pelle viene donato a ogni donna presente. La beauty bag offerta servirà per esercitarsi e mettere in pratica in autonomia i consigli appresi dai consulenti di bellezza. "E’ importante declinare la bellezza in tutti i suoi aspetti - ha sottolineato Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia –. Ad esempio, con gesti e iniziative che possano regalare alle donne colpite da tumore benessere e autostima. Questa è la mission de La forza e il sorriso Onlus, una cosmetica virtuosa che fa la differenza". I numeri de La forza e il sorriso 15 anni di attività (dal 2007) 52 strutture ospitanti sul territorio nazionale 29 imprese cosmetiche sostenitrici 4 mila laboratori di bellezza svolti 18.500 donne coinvolte 500 volontari (consulenti di bellezza e personale ospedaliero). Per conoscere le prossime date e partecipare ai laboratori di bellezza, consulta il sito www.laforzaeilsorriso.it