In palestra a prezzo scontato: la proposta a Lissone

Iscriversi in palestra è una decisione che porta con sé numerosi effetti positivi. E, se lo si può fare a un prezzo scontato, è ancora meglio.

A Lissone, Sound è il luogo perfetto in cui rimettersi in forma. O in cui ritagliarsi un po' di tempo per sé. Al suo interno trovano posto 250 mq di area pesi con macchinari all'avanguardia, e un servizio di personal trainer dedicato. E poi l'area fitness con corsi tradizionali e innovativi (da Pilates a GAG, dal Functional Training al Pilates Roller), con le proposte di LesMills e con le classi di danza. Grazie allo sconto riservato ai lettori di MonzaToday, l'abbonamento annuale è proposto ad un prezzo speciale.

Perché iscriverti in palestra?