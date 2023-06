I migliori solari per l'estate 2023

La crema solare è fondamentale: lo è al mare, in montagna e persino in città.

Quale acquistare? Un suggerimento arriva dall'ultimo test condotto da Altroconsumo, che ha analizzato creme con SPF 30 e SPF 50+ (alcune uscite quest'anno, altre presenti sul mercato da diverso tempo). Quasi tutti i prodotti sono stati promossi, poiché hanno dimostrato di proteggere come promesso. Il test è stato condotto utilizzando il nuovo metodo di analisi Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy, più etico rispetto al metodo standard ISO in quanto irradia poco la pelle dei volontari e non causa danni. Inoltre, sono stati valutati anche gli ingredienti e il packaging. Il risultato? I solari sono sempre più sostenibili: i flaconi in plastica riciclata sono sempre di più, mentre diminuiscono gli ingredienti che rilasciano microplastiche.

Le migliori creme solari per l'estate 2023 sono risultate:

Decathlon Active 30 Solaire Sun Spray (versione spray con SPF 30)

Nivea Sun Protect & Hydrate 30 (latte)

Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante 50+

Il solare Decathlon (9,90 euro) è risultato il miglior prodotto in spray. Il solare Nivea (14,90 - 15,99 euro) ha trionfato nella categoria latti, mentre il miglior solare ad alta protezione è risultato quello di Angstrom (11,90 - 19,90 euro).