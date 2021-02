World Cancer Day: le associazioni contro il cancro a cui rivolgersi a Monza

Il 4 febbraio è il World Cancer Day, la Giornata Mondiale del Cancro.

Fondata a Parigi nel 1999, su iniziativa del presidente francese Jacques Chirac e del direttore generale dell’Unesco K?ichir? Matsuura, nel triennio 2019-2021 ha come motto "I Am and I Will". Un invito all’azione e all’impegno personale, per cercare di salvare vite aumentando la consapevolezza sulla malattia. È necessario infatti che ciascuno faccia prevenzione ed eviti comportamenti a rischio, per sconfiggere il cancro.

Se si ha bisogno d'aiuto, o si vuole donare per contribuire alla lotta contro il cancro, ecco a chi rivolgersi a Monza.

Cancro Primo Aiuto Onlus. Nata nel 1995 in memoria del senatore Walter Fontana, l'associazione senza scopo di lucro propone iniziative nel campo dell’assistenza socio-sanitaria a favore degli ammalati di cancro e dei loro familiari (via Ambrosini - 039 4989041)

AGO - Associazione socio-sanitaria gratuita per malati tumorali. Nel 1984 Francesco Gabetta, dopo un intervento chirurgico al retto e con la collaborazione del primario di Chirurgia II dell'Ospedale San Gerardo di Monza, sentì la necessità di sopperire alcune mancanze della sanità pubblica. Nacque così l'AGO, che fornisce servizi quali l'ambulatorio di sostegno psicologico, accompagnamenti con autovettura, alloggi per pazienti e parenti e psicoterapia (Ospedale S.Gerardo - 039 2334757)