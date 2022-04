Gioco d'azzardo, i progetti partono dai luoghi di lavoro

La lotta contro le dipendenze in Brianza passa attraverso il Gap (Piano di intervento sul Gioco d’Azzardo Patologico) un progetto di lavoro sviluppato da Ats Brianza e finalizzato al contrasto del gioco d‘azzardo patologico e delle dipendenze attraverso progetti di sensibilizzazione. La strategia messa in atto condivide un obiettivo in comune con WHP (Workplace Health Promotion), rete di aziende riconosciuta dal Ministero della Salute che favorisce l’adozione di stili di vita sani in ambienti di lavoro.

La prevenzione coinvolge i luoghi di lavoro

Un’iniziativa dovuta dalla necessità di potenziare le attività di prevenzione su tutto il territorio, anche e soprattutto sul luogo di lavoro: un ambito che esercita una grande influenza sulle abitudini delle persone, e che pertanto ricopre un ruolo chiave nella promozione della salute tra gli adulti. In risposta a questo bisogno nasce "In Buona Sostanza", progetto realizzato in collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Milano Monza Brianza, il cui obiettivo è la diffusione della cultura della salute in azienda nonché la promozione della produttività grazie al miglioramento del clima lavorativo. Per tutto il 2022 gli esperti della Lilt metteranno dunque a disposizione dei referenti aziendali iniziative gratuite dedicate al benessere dei lavoratori, attraverso la realizzazione di pacchetti ad hoc.

I nuovi percorsi dell'Ats Brianza

Ogni attività inerente alla salute sul luogo di lavoro deve necessariamente prendere in considerazione e rivolgersi alla comunità aziendale ed in particolare i lavoratori ed i loro rappresentanti. Per questa ragione è stato lanciato il percorso Formazione delegati sindacali e antenne sociali delle confederazioni sindacali, il cui obiettivo è l'istituzione di una rete di prevenzione in grado di attivarsi a sostegno delle situazioni di disagio e vulnerabilità. Si tratta di un corso di 70 ore rivolto ai lavoratori e cittadini del territorio di Monza Brianza (ambiti di Desio e Carate), che sta attualmente formando 22 nuovi delegati sindacali e 22 antenne sociali. E’ programmata, inoltre una formazione di approfondimento di 12 ore, con l’obiettivo della costituzione di gruppi di lavoro su Lecco e Merate che consentano ai 35 delegati già formati nel 2020, oltre che ai nuovi formati, di interfacciarsi con gli operatori del Ser.D del territorio, con i medici competenti e le associazioni degli imprenditori.

I progetti già avviati

Si va dunque ad aggiungere alle iniziative già avviate dal 2019, tra cui Skills at Stake Work Progress - a cura di Impresa Sociale Spazio Giovani - che mira a portare i suoi interventi di guerrilla marketing in una decina di aziende del territorio al fine di sensibilizzare contro il gioco d'azzardo, l'abuso di alcol e l'uso inconsapevole dello smartphone. O ancora una mostra interattiva come Mind Trick - illusioni della mente, ideata da CS&L Consorzio Sociale, che ha già coinvolto oltre 200 lavoratori con una serie di simulazioni sugli effetti delle dipendenze, per poi evolversi sotto forma di cinque video con Mind Trick Reloaded. Fruibile anche durante lo smart working e comunicata a 92 aziende della rete WHP, questa iniziativa tuttora disponibile garantisce una riflessione critica con il supporto di un esperto.

"Si tratta di progetti che rivestono grande importanza - ha sottolineato il direttore sanitario di Ats Brianza Emerico Maurizio Panciroli - in quanto in grado di attivare la prevenzione contro le dipendenze, un fattore di rischio purtroppo diffuso e che, oltretutto, è andato ad aumentare proprio nei periodi di lockdown."