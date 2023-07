Desio e Lissone, a luglio e agosto farmaci recapitati a casa gratuitamente

LloydsFarmacia rinnova e conferma il servizio di consegna gratuita di farmaci e parafarmaci a domicilio, per tutti, su 7 LloydsFarmacia nella provincia di Monza e della Branza, per i mesi luglio e agosto.

Queste le farmacie interessate:

LloydsFarmacia Desio °1 - Via G. Garibaldi, 275, tel. 0362 1793924

LloydsFarmacia Desio °2 - Corso Italia. 53, tel. 0362 1798836

LloydsFarmacia Desio °3 – Via Sempione, 2, tel. 0362 1739478



LloydsFarmacia Lissone °1 – Via Giosuè Carducci, 24, tel. 039 794820

LloydsFarmacia Lissone °2 – Via San Domenico Savio, 33, tel. 039 482427

LloydsFarmacia Lissone °3 – Via Antonio Pacinotti, 28, tel. 039 460750

LloydsFarmacia Lissone °4 – Via Luciano Manara, 21, tel. 039 9418391

Per accedere al servizio è sufficiente scaricare gratuitamente l'App Lloyds.

“Ringrazio LloydsFarmacia per questo servizio straordinario, che va ad agevolare soprattutto le fasce più fragili della popolazione, le persone anziane e sole che non hanno una rete familiare o amicale a disposizione in questo periodo di vacanza. Ciò delinea un significativo passo verso un welfare che ha sempre più al centro i cittadini e i loro bisogni, oltre a rappresentare un simbolo per le prospettive future di crescita e di ampliamento dei servizi offerti a tutta la comunità" ha commentato il sindaco di Desio Simone Gargiulo.

Gli ha fatto eco Laura Borella, primo cittadino di Lissone: “Si tratta di una iniziativa lodevole. Nei mesi estivi spesso capita di rimanere soli in città, di avere limitazioni negli spostamenti per i motivi più svariati: il fatto di poter contare su un servizio gratuito così prezioso, è senza dubbio un valore aggiunto sul territorio. La salute è il nostro bene più prezioso, ringrazio quindi le farmacie LIoyds per aver scelto di proporre, anche per l’estate 2023, questo importante servizio al cittadino".

Queste invece le parole di Domenico Laporta, Amministratore Delegato di Admenta Italia-LloydsFarmacia (gruppo PHOENIX Pharma Italia): “Siamo consapevoli di quanto i singoli bisogni possano variare da persona a persona ed è nostra volontà personalizzare quanto più possibile i nostri servizi, facendo riferimento alle più varie esigenze sul territorio. Da sempre, l’obiettivo di LloydsFarmacia è essere un punto di riferimento tangibile e concreto, non solo con il nostro imprescindibile lavoro quotidiano in farmacia, ma anche attraverso processi e servizi che facilitino, quanto più possibile, l’accesso alle cure e al benessere. Il servizio di consegna a domicilio non offre solamente comodità e praticità, per quanto importanti, ma permette di poter usufruire dei farmaci di cui si ha bisogno, indipendentemente dalle circostanze e dalle limitazioni della vita e delle circostanze quotidiane. Pensiamo in particolare al caldo dei prossimi mesi, agli anziani e alle persone in condizione di fragilità. Crediamo che confermare nuovamente l’implementazione di questo servizio gratuito rientri appieno nella nostra missione. Siamo orgogliosi di contribuire a garantire accessibilità alle cure alla popolazione".