Cassœula, il piatto della tradizione che non butta via niente del maiale La storia e la ricetta presentate dal giovane chef brianzolo

Famoso è il detto secondo cui non si butta via niente del maiale. Noi brianzoli ne sappiamo qualcosa, dato che fra i piatti tipici della nostra tradizione il più conosciuto sembrerebbe essere la Cassœula, una specialità della gastronomia contadina nata proprio per recuperare gli scarti della lavorazione del maiale – costine, piedi, coda e cotenne.

Per i pochi che non ne avessero mai sentito parlare, si tratta di uno stufato caldo a base di verze e carne, un tempo cucinato per celebrare il momento della macellazione del maiale che ogni famiglia aveva allevato.

La prima testimonianza scritta di questo piatto risale al Quattrocentoquando Ruperto da Nolacita nel suo ricettario una versione molto simile all’attuale piatto denominata cassola de carn. Un altro racconto locale – certamente più romantico ma meno attendibile considerate le testimonianze scritte precedenti –narra di un soldato spagnolo che, durante il periodo di dominio su Milano, suggerì alla cuoca di cui era innamorato, rimasta senza ingredienti in dispensa, di cucinare un piatto utilizzando le poche verdure dell’orto e gli scarti del maiale: la preparazione risultò un successo tra i commensali e lei decise di accettare il corteggiamento del giovane.

Tre, invece, le principali versioni in merito all’origine del nome: la prima sostiene derivi dal termine dialettale cassoeu, ovvero mestolo; la seconda fa riferimento alla casseruola nella quale veniva cotta la preparazione; l’ultima, invece, indica come origine etimologica la cazzuola, utensile di lavoro dei muratori dalla forma simile a quella del mestolo utilizzato per rimestare la cassœula.

La ricetta – come spesso accade – cambia di provincia in provincia, ma in qualsiasi caso si tratta di un piatto della stagione fredda nato a partire dagli avanzi. Io riporterò quella appresa da un’anziana di Monza, che da oltre settant’anni la cucina e serve a familiari e amici.



Ingredienti per una casseruola:

gr. 700 di costine di maiale

gr. 300 di salamini “di verz”

n. 1 piedino di maiale

qualche cotica fresca di maiale

n. 4 carote

n. 4 cipolline, affettate finemente

n. 1 sedano, piccolo

n. 1 verza, grossa

gr. 20 di burro

sale e pepe

Far rosolare le cipolline affettate nel burro, farvi rosolare cotiche e piedino spaccato in quattro (entrambi ben lavati), coprire d’acqua e cuocere lentamente per un’ora, facendo attenzione in quanto collosi e facilmente attaccabili alla pentola.

Quando l’acqua si sarà asciugata, aggiungere le costine facendole insaporire bene e unire sedano e carote. Quando tutto sarà cotto, unire verza e salamini (che hanno lo stesso tempo di cottura in quanto la verza d’inverno cuoce in mezz’ora; nelle altre stagioni impiega invece un’ora circa).

Una cassœula preparata a regola d’arte deve essere un poco collosa e bisogna rimestarla spesso affinché non si attacchi. In alcune zone della Brianza, come ad esempio nel comune di Inverigo, aggiungono anche un cucchiaio di salsa di pomodoro.

