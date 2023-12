La ricetta del dolce di Natale tanto cari ai brianzoli (ma non è il panettone)

Il Natale è alle porte e, per questa ultima uscita dell’anno, non potevo che portare una ricetta tipica di questo periodo.

La scelta, devo essere sincero, non è stata facile; tante, infatti, le preparazioni brianzole realizzate in questo periodo dell’anno. Ma, alla fine, ho trovato quella che reputo essere la più emblematica del nostro territorio: il Pan Tramvai.

Le origini di questo dolce natalizio sono antiche di almeno un secolo. Nel 1899, infatti, venne inaugurata la prima linea tramviaria di Monza, quella che collegava la città con Milano. E, secondo la tradizione, era usanza comprare con il resto del biglietto del tram quello che veniva comunemente conosciuto come pane con le uvette, che prese poi il nome da noi utilizzato – Pan Tramvai appunto.

La ricetta è semplice, realizzata con pochi ingredienti: acqua, farina, zucchero, uova, burro, lievito e sale. A questi, poi, viene aggiunto quello principale, l’uvetta. Si tratta pertanto di un prodotto da forno a lievitazione naturale e pasta morbida molto semplice, ma che prevede il rispetto di alcune regole fondamentali per la sua realizzazione. Le due principali sono il contenuto di uva sultanina pari a non meno del 40% del peso del prodotto ed il contenuto di materia grassa pari a non meno del 40% del peso dell’impasto. Affinché la storicità del Pan Tramvai e le regole di produzione vengano rispettate deve essere rilasciata a chiunque voglia produrlo a livello commerciale un’apposita autorizzazione da parte del Comitato dei Maestri Pasticceri della Brianza.



Approfondiamo adesso la ricetta, riportando quella citata da Ottorina Perna Bozzi in uno dei suoi bellissimi ricettari sulla cucina brianzola e lombarda. Per contatti inviare un'email a farinanicolochef@gmail.com



Ingredienti per quattro panini:

gr. 400 di farina di frumento di tipo 1

gr. 100 di farina integrale

gr. 7 di lievito secco

gr. 300 di uvetta sultanina

ml. 300 di acqua

gr. 30 di burro

gr. 7 di sale



Come per tanti lievitati partiamo con la preparazione della biga. Mettere ad ammollare l’uvetta in 150 ml di acqua. Dopo circa mezz’oretta scolarla, strizzarla e lasciare da parte. Sciogliere accuratamente 2 g di lievito nell’acqua appena utilizzata. Impastare la farina integrale con 150 g di farina di tipo 1 e l’acqua col lievito. Formare un impasto a forma di palla e lasciarlo lievitare per 16 ore in una ciotola infarinata coperto da un canovaccio.

Terminata la lievitazione, proseguire con l’impasto. Mettere nuovamente in ammollo l’uvetta per un’altra mezz’ora.Mescolare 150 ml di acqua con il lievito rimasto, aggiungere la biga lievitata realizzata il giorno prima ed il burro. Impastare brevemente, aggiungendo anche l’uvetta e lasciare lievitare per altre quattro ore.

Dividere l’impasto in quattro parti di uguale peso, stenderle e formare quattro filoncini, lasciando poi riposare per un’altra ora coperti.

Nel frattempo accendere il forno e preriscaldarlo a 210°C. Mettere i filoncini in forno e cuocere per 5 minuti. Abbassare poi la temperatura a 190°C e cuocere per altri 35 minuti.



Lasciare raffreddare e servire a fette.N.B. in Brianza è consuetudine consumarlo in inverno e durante il periodo natalizio accompagnato da vin brûlé caldo.