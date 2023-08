In tavola la tradizione: ecco la ricetta del risotto alla monzese (anche senza zafferano) Il giovane cuoco brianzolo Nicolò Farina racconta la storia del piatto e spiega i segreti della ricetta

In terra padana il riso rappresenta senza ombra di dubbio uno dei prodotti agricoli più coltivati nel corso dei secoli. Sono infatti decine, se non addirittura centinaia, le ricette a base di riso presenti nei ricettari delle regioni padane e, di conseguenza, in quelli brianzoli.

Se al riso - non coltivato come cereale principale nei nostri campi, ma importato e comunissimo da decenni sulle tavole locali – uniamo la Luganega – salsiccia tradizionale di Monza e dintorni (ma non solo) – daremo vita ad uno dei primi piatti più rappresentativi del nostro territorio: il risotto alla monzese.

Al contrario del cugino milanese, del risotto alla monzese non abbiamo documenti che ne attestino l’origine esatta. Mi è stata raccontata, invece, una leggenda secondo cui questo emblematico primo piatto sarebbe nato per proteggere i bambini brianzoli da Giuliana (o Giubiana), una strega che era solita rapirli e mangiarli: per proteggere il figlio, una mamma locale realizzò questo gustoso piatto che venne divorato dalla strega al posto dei giovani fanciulli. Da qui l’usanza, diffusa in moltissimi comuni della Brianza, di bruciare in gennaio un fantoccio di strega e organizzare poi un grande pasto collettivo a base di risotto alla monzese.

Gli ingredienti utilizzati, così come le versioni che possiamo trovare attraversando i molti comuni brianzoli, variano localmente e secondo tradizione. Due sono imprescindibili: riso e luganega, appunto. Da questa certezza in poi ho riscontrato differenze sostanziali durante gli anni di studio e ricerca sul territorio. Anziane dell’Alta Brianza sostengono che vada aggiunto lo zafferano (spezia certamente non autoctona) in cottura, realizzando così il piatto per eccellenza del mezzogiorno di Natale; massaie di Monza affermano, invece, che si debba sfumare il riso con un buon vino rosso e “non azzardarsi ad aggiungere lo zafferano”; e ancora, una bisnonna di Missaglia si pone democraticamente al centro della contesa affermando che “in origine si faceva senza, poi quando il reddito ha iniziato ad aumentare nel dopoguerra abbiamo seguito i milanesi e aggiunto lo zafferano per sentirci più facoltosi…anche se dei poveri contadini facoltosi, a dire il vero”. Se posso dare un’opinione personale (non tanto culinaria bensì da semplice amante della buona tavola e delle tradizioni contadine), che non vuole offendere o scandalizzare lettore alcuno, io lo preferisco nella versione “povera” con vino rosso al momento di sfumare e senza zafferano. Ma, come un famoso detto recita, de gustibus!

Ecco qui di seguito due antiche ricette tradizionali (con zafferano e senza, per accontentare tutti), gentilmente condivise con me da due brianzole doc, rispettivamente di Dolzago e Villasanta. Per contatti inviare un'email a farinanicolochef@gmail.com

Ricetta con lo zafferano

Ingredienti per quattro persone (versione con zafferano):

gr. 480 di riso carnaroli

n. 2 cipolline affettate

gr. 40 di burro

gr. 40 di formaggio grattugiato (Grana Padano o Parmigiano Reggiano)

gr. 120 di luganega

lt. 1 e ½ di brodo di carne bollente



Rosolare le cipolline con poco burro, unire la luganega e farla arrostire velocemente affinché non indurisca troppo. Sciogliere in un po’ di brodo lo zafferano e lasciare da parte affinché insaporisca. Aggiungere il riso, tostare e aggiungere un mestolo di brodo alla volta fino a un paio di minuti dalla fine della cottura. Unire il brodo con lo zafferano e ultimare la cottura. Mantecare con burro e parmigiano.



Ricetta senza zafferano

Ingredienti per quattro persone (versione senza zafferano):

gr. 400 di riso vialone nano

gr. 60 di burro

n. 1 cipollina affettata

lt. 1 e ½ di brodo di carne bollente

n. ½ bicchiere di ottimo vino rosso

gr. 160 di luganega

gr. 50 di formaggio grattugiato (Grana Padano o Parmigiano Reggiano)



Rosolare la cipollina in poco burro, unire e tostare il riso e sfumare col vino rosso. Aggiungere il brodo un mestolo per volta, mescolando sempre bene. Portare a cottura all’onda, caratteristica del risotto lombardo. Nel frattempo, a parte, bollire per un minuto la luganega affinché sgrassi e poi cuocerla nel vino rosso per cinque minuti; lasciare da parte coperta su fuoco spento per altri dieci. Mantecare e servire il risotto, disponendovi sopra la luganega precedentemente tagliata e il suo sugo di cottura.