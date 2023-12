Omaggio al maiale: ecco la ricetta della rostida

In Brianza, con il termine “rostida” si intendono varie preparazioni a base di parti del maiale arrostite nel grasso del maiale stesso o, a volte, in altri grassi. Le origini precise di questo piatto sono incerte per epoca storica e provenienza, ma è indubbio siano riconducibili alla tradizione contadina della terra di Brianza e della sua cucina. Infatti, come accade per tante altre preparazioni locali (una su tutte la famosa cassœula), gli scarti e le parti meno nobili del maiale venivano conservate dai contadini e dagli allevatori per essere poi consumate in famiglia, riservando invece i tagli più pregiati per la vendita ai ricchi clienti.

La ricetta, come detto, non è unica e codificata, ne esistono diverse varianti a seconda dell’area in cui ci troviamo. Elemento imprescindibile è la carne di maiale, sotto forma di ritagli di porzioni vicine all’osso, lombo o parti meno nobili come il fegato; qualcuno aggiunge anche insaccati a base di suino, come la luganega. Alla carne vengono spesso aggiunte cipolle o patate come elemento vegetale del piatto.



Approfondendo il tema della ricetta, ho deciso di scegliere una versione preparata da una famiglia della Brianza lecchese, nel comune di Cernusco Lombardone, molto simile peraltro ad un’altra in mio possesso originaria invece di Trezzo sull’Adda. Per contatti inviare un'email a farinanicolochef@gmail.com

Ingredienti per sei, otto persone:

gr. 500 di lombo di maiale

gr. 200 di fegato di maiale

gr. 500 di cipolla bianca

n. 1 cucchiaino di concentrato scuro di pomodoro, sciolto in acqua calda

n. 2 cucchiai di olio d’oliva

gr. 100 di burro

n. 1 bicchiere di vino rosso secco



Affettare finemente le cipolle bianche e farle cuocere in una casseruola con l’olio e il burro fino a quando cominceranno ad imbiondire; spostarle da un lato della pentola e arrostire velocemente il lombo di maiale tagliato a pezzetti. Spruzzare col vino rosso secco e farlo evaporare. Aggiungere la salsa di concentrato di pomodoro, regolare di sale e pepe. Coprire e lasciar cuocere per circa un’ora a fuoco lento. Aggiungere il fegato a un quarto d’ora dalla fine della cottura, affinché cuocia senza seccarsi e indurirsi troppo. Servire caldo.

N.B. alcuni omettono il fegato e aggiungono le patate a fette al posto delle cipolle.