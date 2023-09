Omaggio alla tradizione: ecco la ricetta della torta paesana, il dolce tanto amato dai brianzoli

Tra i dessert più conosciuti della cucina brianzola la protagonista è certamente la torta paesana,conosciuta ancora coi nomi di michelacc (dall’unione dei termini dialettali “mica” e “lacc”, ovvero “pane” e “latte”) o torta di latte paesana, nonché torta paciarellaa Gessate, torta di Canegrate o papina di Cabiate.

Si tratta di una torta diffusa poco fuori Milano, in Brianza, nella zona della Martesana e sul Lago di Como. In tutte queste zone, infatti, viene preparata e servita in occasione di feste e sagre di paese come vuole la tradizione. Le origini di questo dolce sono lontane e legate probabilmente alla tradizione contadina padana. Il pane era alimento sempre presente sulle tavole locali e spesso avanzava dopo i pasti, seccando. Si presentò, pertanto, l’esigenza di recuperarlo e per fare ciò vennero utilizzati il latte, che lo ammorbidiva, e altri ingredienti, utili per conferirgli gusto. Vi è poi una leggenda antica - come spesso accade quando si parla di origine di piatti tradizionali - che narra come la torta paesana sia stata inventata da una madre che voleva addolcire il figlio burbero. Gli ingredienti essenziali per la realizzazione di questa torta sono pane e latte. A seconda della versione (bianca o nera) e delle zone in cui viene preparata, altri ingredienti che vengono aggiunti al composto sono pinoli, uvette, cacao e talvolta scaglie di cioccolato, amaretti e pane all’anice.

Delle due ricette base, ovvero con o senza cacao, ho deciso di riportare quella della torta paesana nera che mi è stata tramandata da mia nonna Teresina anni fa. Per contatti inviare un'email a farinanicolochef@gmail.com

Ingredienti per uno stampo per 12 persone:

kg. 1 ½ di amaretti

kg. 1 di uvetta

n. 2 uova intere

gr. 200 di zucchero

gr. 50 di cedro candito

gr. 50 di cioccolato amaro, tritato al coltello

gr. 25 di cacao amaro in polvere

gr. 25 di cacao dolce in polvere

gr. 25 di burro

n. 1 limone, scorza

ml. 750 di latte

gr. 200 di pane raffermo, a pezzi di medie dimensioni

Mettere a bagno il pane e gli amaretti sbriciolati nel latte per qualche ora, rimestando poi in maniera energica in modo da sfaldarli completamente (eventualmente si può anche utilizzare la macchinetta).

Aggiungere pian piano tutti i restanti ingredienti, assicurandosi di mescolare bene e rendere il composto amalgamato e omogeneo.

Imburrare lo stampo, infarinarlo e stendere il composto.

Infornare in forno ventilato preriscaldato a 150°C per circa un’ora (la torta deve risultare piuttosto morbida).

Lasciare raffreddare e togliere dallo stampo. Può essere mangiata sia calda che fredda.